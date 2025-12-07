Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Η Ελλάδα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του προέδρου Τραμπ για την ενέργεια, τις επενδύσεις και την Τεχνητή Νοημοσύνη επεσήμανε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κ. Γκιλφόιλ τόνισε τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως «η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια». Αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Ουκρανίας μέσω αμερικανικού LNG και επισήμανε τη στρατηγική θέση της χώρας στην περιφερειακή σταθερότητα.

Στο οικονομικό πεδίο, η πρέσβης επεσήμανε την αυξανόμενη διάθεση αμερικανικών εταιρειών για επενδύσεις στην Ελλάδα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται σε τεχνολογικό κόμβο. «Όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει και την ΤΝ», τόνισε, αναδεικνύοντας τη σημασία της χώρας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και καινοτομίας.

Παράλληλα, η Κ. Γκιλφόιλ επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη μακρά συνεργασία σε στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Η πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στη θρησκευτική ελευθερία και την κοινωνική συνεισφορά, μέσα από επισκέψεις και δράσεις στη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένων των Μητροπόλεων και του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ενώ υπογράμμισε την προσωπική της εντύπωση από την πόλη και την ιστορική της βαρύτητα.

Τέλος, η Κ. Γκιλφόιλ μίλησε για το νέο κεφάλαιο της ζωής της στην Ελλάδα, τονίζοντας την προσωπική της πορεία και τις αξίες που την οδήγησαν στην πρώτη θέση γυναίκας πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα.

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια»

«Νομίζω ότι με την Ελλάδα να έχει αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να είναι ο κόμβος εδώ, πραγματικά παρέχει περιφερειακή σταθερότητα, η οποία επηρεάζει τον κόσμο και τους γείτονες», σημείωσε.

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια -και το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας», είπε, επισημαίνοντας πως η ενεργειακή εξάρτηση υπήρξε κρίσιμος παράγοντας στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Αναφέρθηκε και στη δική της συμμετοχή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία, ώστε να μπορέσει η χώρα να αντέξει τον χειμώνα και να καθίσει με ισχύ στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Υπογράμμισε, παράλληλα, το αυξανόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τα ενεργειακά, τεχνολογικά και γεωστρατηγικά έργα στην περιοχή και ανέφερε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον νέα συνάντηση «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ), αφιερωμένη αποκλειστικά στην ενέργεια.

Υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις – Τεράστιες οι ευκαιρίες στην Ελλάδα

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της επίσκεψής της στη Θεσσαλονίκη, η κ. Γκιλφόιλ είχε σειρά συναντήσεων με φορείς και επιχειρηματικούς εκπροσώπους, όπως το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, εταιρείες της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας, αλλά και παραγωγικούς κλάδους της Βόρειας Ελλάδας. «Υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες αναζητούν προβλεψιμότητα και σταθερότητα και ότι η ίδια εργάζεται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση. «Θέλουν να ξέρουν πού πηγαίνει η χώρα και πόσο φιλική είναι προς τις νέες επενδύσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα βρίσκεται σε μια στιγμή που υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες».

Προς επίρρωσιν αυτού, αναφέρθηκε στην ισχυρή παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην πρόσφατη σύνοδο για την ενέργεια P-TEC (Partneship for Transatlantic Enegry Cooperation), στην Αθήνα, όπου υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες για την εδραίωση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. «Βλέποντας αυτές τις ευκαιρίες εδώ -επειδή πολλά από αυτά αφορούσαν τον Κάθετο Διάδρομο, τα διάφορα λιμάνια, προφανώς τη σημασία της Αλεξανδρούπολης με τον FSRU και την επαναεριοποίηση, καθώς και τις στρατιωτικές δυνατότητες και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη- υπάρχει μια πραγματική επιθυμία για επενδύσεις στην Ελλάδα από αμερικανικές επιχειρήσεις -και σε αυτή την περιοχή που είναι τόσο στρατηγική».

«Όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει και την ΤΝ» – Σε θέση ισχύος η Βόρεια Ελλάδα

Η κ. Γκιλφόιλ αναφέρθηκε, επίσης, στη δυναμική που παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα ως τεχνολογικός κόμβος, αλλά και στην πρόσφατη υπογραφή της κοινής διακήρυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας καθώς, όπως είπε, «όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει την ΤΝ. Και η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει πρωταγωνίστρια».

«Νομίζω ότι δείχνει τη σημασία, επίσης, ως τεχνολογικού κόμβου, του βόρειου τμήματος της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, και του μέλλοντος», πρόσθεσε.

«Σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος η Ελλάδα»

Η κ. Γκιλφόιλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «ιστορικά σταθερή και αξιόπιστη». Για την ίδια, άλλωστε, η ενίσχυση αυτής της συμμαχίας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της παρουσίας της στη χώρα.

«Η Ελλάδα υπήρξε επανειλημμένα σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας έμπιστος σύμμαχος, ένας σύμμαχος στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε κάθε φορά. Και η Ελλάδα μπορεί να μην είναι μια μεγάλη χώρα κατά κεφαλήν, αλλά είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα, που είναι ένας καλός γείτονας και ένας καλός σύμμαχος», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε αυτή τη σχέση να αναπτύσσεται. Και ειλικρινά, βλέπω πού πηγαίνει η σχέση και το ενδιαφέρον που έχουμε ως Αμερικανοί για την Ελλάδα και αυτήν την περιοχή, είτε έχουμε να κάνουμε με την Ανατολική Μεσόγειο, είτε με τη Νότια ή την Κεντρική Ευρώπη».

