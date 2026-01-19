Γκουτέρες κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η δύναμή τους υπερβαίνει το διεθνές δίκαιο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατηγορεί τις ΗΠΑ για ατιμωρησία και περιφρόνηση των πολυμερών λύσεων. Ζητά μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και περιορισμό του βέτο

Γκουτέρες κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η δύναμή τους υπερβαίνει το διεθνές δίκαιο
19 Ιαν. 2026 9:39
Pelop News

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η χώρα ενεργεί με ατιμωρησία και θεωρεί τη δύναμή της ανώτερη από το διεθνές δίκαιο.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν δίνουν προτεραιότητα στις πολυμερείς λύσεις, αλλά στην «άσκηση της δύναμης και της επιρροής» τους, αγνοώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. Τα σχόλια έρχονται σε μια περίοδο έντονων εντάσεων, με αφορμή την πρόσφατη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και τις επανειλημμένες δηλώσεις Τραμπ για την προσαρτήση της Γροιλανδίας.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού, όπως η ισότητα των κρατών-μελών, βρίσκονται υπό απειλή. Απαντώντας στην κριτική που έχει ασκήσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ κατά του ΟΗΕ –όπου τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε αμφισβητήσει τον ρόλο του Οργανισμού και είχε δηλώσει ότι «οι ΗΠΑ τερμάτισαν επτά πολέμους μόνοι τους»–, ο κ. Γκουτέρες υπερασπίστηκε τον ΟΗΕ ως «εξαιρετικά αφοσιωμένο» στην επίλυση μεγάλων συγκρούσεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχει επιρροή» όταν οι μεγάλες δυνάμεις επιλέγουν μονομερείς ενέργειες.

Ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε το Συμβούλιο Ασφαλείας «αναποτελεσματικό» και μη αντιπροσωπευτικό του σημερινού κόσμου, επικρίνοντας ιδιαίτερα την ύπαρξη τριών μόνιμων ευρωπαϊκών μελών (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία) και την κατάχρηση του δικαιώματος βέτο από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε ζητήματα όπως η Ουκρανία και η Γάζα. Ζήτησε:

  • Αναδιάρθρωση της σύνθεσης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να «ανακτήσει τη νομιμότητά του» και να δώσει φωνή σε όλες τις περιοχές του πλανήτη
  • Περιορισμό ή κατάργηση του βέτο σε περιπτώσεις που οδηγούν σε «απαράδεκτα μπλοκαρίσματα»

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο κ. Γκουτέρες διευκρίνισε ότι ο ΟΗΕ ήταν έτοιμος να προσφέρει μαζική ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα το Ισραήλ δεν επέτρεπε την είσοδο, ενώ μετά την εκεχειρία η βοήθεια άρχισε να ρέει κανονικά.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έκλεισε τη συνέντευξή του με αισιόδοξο μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν αντιμετωπίσουμε τους ισχυρούς, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο». Επανέλαβε ότι η λύση προβλημάτων του 1945 δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2026, καλώντας σε γενναίες μεταρρυθμίσεις του ΟΗΕ για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κρίσεις.

