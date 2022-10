Γλυπτά του Παρθενώνα: Νέος βρετανικός φορέας υπέρ της επιστροφής τους

Πρώην υπουργός Πολιτισμού των Συντηρητικών θα προεδρεύσει ενός νέου φορέα με στόχο την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αποκαλύπτει το BBC. Ο Λόρδος Ed Vaizey (Εντ Βάιζεϊ), υπουργός Πολιτισμού από το 2010-2016, λέει ότι είναι βέβαιος ότι «είναι εφικτή μία συμφωνία».

Την Πέμπτη, η Βουλή των Λόρδων θα συζητήσει σχετικά με μια νομοθετική πράξη που περιορίζει τα μουσεία από το να αφαιρούν αντικείμενα από τις συλλογές τους.

Η κυβέρνηση είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αλλάξει το νόμο ωστόσο.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού (DCMS) δήλωσε πως «το Βρετανικό Μουσείο εμποδίζεται από το νόμο να αφαιρέσει αντικείμενα από τις συλλογές του, εκτός από ορισμένες περιστάσεις. Η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αλλάξει αυτήν την πράξη».

Σε ανακοίνωσή του, το μουσείο ανέφερε πως «Θα δανείσουμε τα Γλυπτά, όπως κάνουμε με πολλά άλλα αντικείμενα, σε όσους θέλουν να τα εκθέσουν στο κοινό σε όλο τον κόσμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα φροντίσουν και θα τα επιστρέψουν.

Η εμβάθυνση της πρόσβασης και της κατανόησης του κοινού, η δημιουργία νέων τρόπων και ευκαιριών για κοινή χρήση και κατανόηση των συλλογών σε ολόκληρο τον κόσμο και η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος, παραμένουν στον πυρήνα αυτού που επιδιώκει να επιτύχει το Βρετανικό Μουσείο», προσθέτει η ανακοίνωση.

The Parthenon Project, a new body that includes former culture minister Lord Vaizey @edvaizey and @StevenFry , aims to return the Parthenon's 'Elgin' Marbles to Greece https://t.co/AdxgNA3F1j

Ερωτηθείσα πρόσφατα για μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενών στην Αθήνα, η πρωθυπουργός Λιζ Τρας ήταν κάθετη: «Δεν τη στηρίζω».

Η μοίρα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι πλέον η πιο δημοφιλής και αμφισβητούμενη συζήτηση σχετικά με το εάν τα μουσεία πρέπει να επιστρέψουν αντικείμενα από τις συλλογές τους στις χώρες προέλευσής τους, σχολιάζει το BBC.

Για χρόνια, η Ελλάδα ασκεί πιέσεις για την επιστροφή των Γλυπτών, που αφαιρέθηκαν από τον ναό του Παρθενώνα στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Σκωτσέζο στρατιώτη και διπλωμάτη, Λόρδο Έλγιν.

Το Βρετανικό Μουσείο έλεγε πάντα ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει για τη μοίρα τους. Η βρετανική κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει ότι «οι συλλογές είναι θέμα των διαχειριστών των μουσείων».

Τώρα ένα συμβουλευτικό όργανο σχεδιάζει να κάνει εκστρατεία για μια συμφωνία μετά από δημοσκόπηση που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο BBC και φαίνεται να δείχνει ότι η πλειοψηφία των Βρετανών υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Ο Λόρδος Vaizey ηγείται του «Parthenon Project», ενός φορέα που ιδρύθηκε από τον Έλληνα επιχειρηματία Τζον Λέφας.

Our founder John Lefas brought attention to the long-standing relationship & loyalty between the UK and Greece in the @Telegraph last weekend. "I love Greece & I love Britain. I wish the best for them both. I want to bring them together with a win-win proposition"#UniteParthenon pic.twitter.com/tQAqetp1d4

— Parthenon Project (@UniteParthenon) October 8, 2022