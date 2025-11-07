Γλυπτά του Παρθενώνα: Στοιχεία ότι κλάπηκαν από τον Έλγιν στο ντοκιμαντέρ «The Marbles»

Μια νέα βρετανική παραγωγή, το ντοκιμαντέρ «The Marbles», φέρνει στο προσκήνιο αδιάσειστα στοιχεία ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά και ως Μάρμαρα του Έλγιν, αφαιρέθηκαν παράνομα από τον 7ο Κόμητα του Έλγιν τον 19ο αιώνα, κατά την οθωμανική κατοχή της Ελλάδας. Η ταινία, που κυκλοφορεί σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, χαρακτηρίζει την πράξη ως «την μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της τέχνης» και εστιάζει στην ηθική και νομική διάσταση της διαμάχης.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γουίλκινσον, σε δηλώσεις του στο Sky News, ξεκαθαρίζει ότι το φιλμ «διορθώνει οριστικά το τοπίο» γύρω από το νομικό καθεστώς των Γλυπτών. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Έλγιν δεν απέκτησε νόμιμα τα εκθέματα, αλλά τα απέσπασε μέσω δωροδοκιών και πιέσεων σε οθωμανικές αρχές, πριν τα πουλήσει στην βρετανική κυβέρνηση για 35.000 λίρες προκειμένου να καλύψει τα χρέη του. Τα γλυπτά καταλήξαν στο Βρετανικό Μουσείο, όπου εκτίθενται εδώ και δύο αιώνες και αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του σωζόμενου γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες, όπως τον Σκωτσέζο ηθοποιό Μπράιαν Κοξ, γνωστό από το «Succession», η οποία δηκτικά σχολιάζει: «Αν τα γλυπτά είχαν σταλεί στο Εδιμβούργο αντί για το Λονδίνο, θα είχαν επιστραφεί στην Αθήνα εδώ και χρόνια». Συμμετέχουν επίσης η βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, μέλος της Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, ο νομικός Μαρκ Στίβενς και ο ιστορικός Ντόμινικ Σέλγουντ. Η ταινία εξερευνά ευρύτερα τα ηθικά ζητήματα της κλοπής πολιτιστικών θησαυρών από αποικιοκρατικές δυνάμεις και τα φυλάσσουν δυτικά μουσεία.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, από τα 97 σωζόμενα τμήματα της ζωφόρου, τα 56 βρίσκονται στο Λονδίνο και τα 40 στην Αθήνα. Από τις 64 μετόπες, 48 είναι στην Αθήνα και 15 στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ από τις 28 μορφές των αετωμάτων, 19 εκτίθενται στο Λονδίνο και 9 στην Ελλάδα. Η ζωφόρος απεικονίζει την Πομπή των Παναθηναίων, οι μετόπες την Γιγαντομαχία (ανατολικά), την Αμαζονομαχία (δυτικά), τον Τρωικό Πόλεμο (βόρεια) και τη μάχη Κενταύρων-Λαπίθων (νότια), ενώ τα αέτωμα αναπαριστούν τη γέννηση της Αθηνάς (ανατολικό) και τη διαμάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα (δυτικό).

