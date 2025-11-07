Γλυπτά του Παρθενώνα: Στοιχεία ότι κλάπηκαν από τον Έλγιν στο ντοκιμαντέρ «The Marbles»

Το ντοκιμαντέρα «The Marbles» η νέα βρετανική παραγωγή για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Γλυπτά του Παρθενώνα: Στοιχεία ότι κλάπηκαν από τον Έλγιν στο ντοκιμαντέρ «The Marbles»
07 Νοέ. 2025 10:58
Pelop News

Μια νέα βρετανική παραγωγή, το ντοκιμαντέρ «The Marbles», φέρνει στο προσκήνιο αδιάσειστα στοιχεία ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά και ως Μάρμαρα του Έλγιν, αφαιρέθηκαν παράνομα από τον 7ο Κόμητα του Έλγιν τον 19ο αιώνα, κατά την οθωμανική κατοχή της Ελλάδας. Η ταινία, που κυκλοφορεί σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, χαρακτηρίζει την πράξη ως «την μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της τέχνης» και εστιάζει στην ηθική και νομική διάσταση της διαμάχης.

Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γουίλκινσον, σε δηλώσεις του στο Sky News, ξεκαθαρίζει ότι το φιλμ «διορθώνει οριστικά το τοπίο» γύρω από το νομικό καθεστώς των Γλυπτών. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Έλγιν δεν απέκτησε νόμιμα τα εκθέματα, αλλά τα απέσπασε μέσω δωροδοκιών και πιέσεων σε οθωμανικές αρχές, πριν τα πουλήσει στην βρετανική κυβέρνηση για 35.000 λίρες προκειμένου να καλύψει τα χρέη του. Τα γλυπτά καταλήξαν στο Βρετανικό Μουσείο, όπου εκτίθενται εδώ και δύο αιώνες και αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του σωζόμενου γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες, όπως τον Σκωτσέζο ηθοποιό Μπράιαν Κοξ, γνωστό από το «Succession», η οποία δηκτικά σχολιάζει: «Αν τα γλυπτά είχαν σταλεί στο Εδιμβούργο αντί για το Λονδίνο, θα είχαν επιστραφεί στην Αθήνα εδώ και χρόνια». Συμμετέχουν επίσης η βρετανίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, μέλος της Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, ο νομικός Μαρκ Στίβενς και ο ιστορικός Ντόμινικ Σέλγουντ. Η ταινία εξερευνά ευρύτερα τα ηθικά ζητήματα της κλοπής πολιτιστικών θησαυρών από αποικιοκρατικές δυνάμεις και τα φυλάσσουν δυτικά μουσεία.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, από τα 97 σωζόμενα τμήματα της ζωφόρου, τα 56 βρίσκονται στο Λονδίνο και τα 40 στην Αθήνα. Από τις 64 μετόπες, 48 είναι στην Αθήνα και 15 στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ από τις 28 μορφές των αετωμάτων, 19 εκτίθενται στο Λονδίνο και 9 στην Ελλάδα. Η ζωφόρος απεικονίζει την Πομπή των Παναθηναίων, οι μετόπες την Γιγαντομαχία (ανατολικά), την Αμαζονομαχία (δυτικά), τον Τρωικό Πόλεμο (βόρεια) και τη μάχη Κενταύρων-Λαπίθων (νότια), ενώ τα αέτωμα αναπαριστούν τη γέννηση της Αθηνάς (ανατολικό) και τη διαμάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα (δυτικό).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
11:12 Oταν ακούτε «πλήρη εμπιστοσύνη» σε προπονητή, μακριά…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ