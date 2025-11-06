«Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social

Η είδηση της επιστροφής του Γιάννη Κουκουράκη στον ρόλο του Πέτρου Ασλάνογλου στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», προκάλεσε θόρυβο στα social media.

Ο χαρακτήρας του Πέτρου είχε φύγει από την αρχή της δεύτερης σεζόν, αφήνοντας πολλούς φανς με ερωτηματικά και απογοήτευση. Η φημολογία για το αν ζει ή είναι νεκρός «βασάνιζε» τους τηλεθεατές για εβδομάδες. Η εμφάνιση των πρώτων τρέιλερ και φωτογραφιών με τον ηθοποιό να επιστρέφει, έφερε κύμα ενθουσιασμού, αλλά και έναν μικρό «διχασμό» στο κοινό.

Θερμή ήταν η υποδοχή των συντελεστών της σειράς, όταν ο αγαπημένος ηθποιός στα γυρίσματα. Ο Γιάννης Κουκουράκης μπήκε στον χώρο των γυρισμάτων και όλοι τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές, φιλιά και τρυφερά λόγια. Η πιο θερμή αγκαλιά ήταν από τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που ανέβασε και σχετικό βίντεο στα social media.

Η «ανάσταση» που έφερε καταιγισμό σχολίων

Η επιστροφή του τηλεοπτικού Πέτρου (η οποία αναμένεται να γίνει σταδιακά και με μυστήριο γύρω από το πώς σώθηκε) προκάλεσε εκατοντάδες likes και σχόλια στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλειοψηφία των σχολίων εξέφρασε τεράστια χαρά και ικανοποίηση για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ρόλος του Κουκουράκη «έλειπε» από την πλοκή. Πολλοί φανατικοί του χαρακτήρα έσπευσαν να χαιρετίσουν την «ανάσταση» του ήρωα.

He is back 🤭

(ώρα να πάρει πίσω όσα του στέρησαν και κυρίως την Αλίκη 💋) #grandhotel pic.twitter.com/AS6UyMmI6x — |Vasiliki|♡ (@vasilike_k) November 6, 2025

#GrandHotel

Δεν το πιστεύω ότι θα τους ξαναδούμε μαζί μετά την τεράστια ήττα που πήραμε το καλοκαίρι. Σιπ μου welcome back και αναμένω αλλαγή δυναμικής και σκηνάρες…🔥🥂🧿 Δεδομένο δεν είναι τίποτα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά δώστε το happy end που τόσο αξίζουν 🥰🥹 pic.twitter.com/lnWCPV7Bar — 𝙰𝚗𝚊𝚜𝚝𝚊𝚜𝚒𝚊🌻 (@dia2_anastasia) November 6, 2025

Ο ίδιος ο Γιάννης Κουκουράκης έκανε ανάρτηση ευχαριστώντας το κοινό για τα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε, επιβεβαιώνοντας έτσι την τεράστια απήχηση που είχε η απουσία του και η επιστροφή του.

Η επιστροφή πυροδότησε μια μικρή «κόντρα» μεταξύ των φανς. Το αρχικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι, Πέτρος και Αλίκη, απέκτησε ξανά ένθερμους υποστηρικτές που επιθυμούν να τους δουν μαζί, ενώ παράλληλα, ένα μέρος του κοινού είχε αγαπήσει το νέο φλερτ μεταξύ Αλίκης και Άρη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα δίλημμα στους τηλεθεατές και να εκφράζονται διαφορετικές επιθυμίες για την ερωτική εξέλιξη της Αλίκης.

