«Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social

Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στο β΄κύκλο της σειράς.

«Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social
06 Νοέ. 2025 20:05
Pelop News

Η είδηση της επιστροφής του Γιάννη Κουκουράκη στον ρόλο του Πέτρου Ασλάνογλου στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», προκάλεσε θόρυβο στα social media.

Ο χαρακτήρας του Πέτρου είχε φύγει από την αρχή της δεύτερης σεζόν, αφήνοντας πολλούς φανς με ερωτηματικά και απογοήτευση. Η φημολογία για το αν ζει ή είναι νεκρός «βασάνιζε» τους τηλεθεατές για εβδομάδες. Η εμφάνιση των πρώτων τρέιλερ και φωτογραφιών με τον ηθοποιό να επιστρέφει, έφερε κύμα ενθουσιασμού, αλλά και έναν μικρό «διχασμό» στο κοινό.

Θερμή ήταν η υποδοχή των συντελεστών της σειράς, όταν ο αγαπημένος ηθποιός στα γυρίσματα. Ο Γιάννης Κουκουράκης μπήκε στον χώρο των γυρισμάτων και όλοι τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές, φιλιά και τρυφερά λόγια. Η πιο θερμή αγκαλιά ήταν από τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που ανέβασε και σχετικό βίντεο στα social media.

 

@gerontidakis_giorgos #grandhotel ♬ πρωτότυπος ήχος – gerontidakis_giorgos

Η «ανάσταση» που έφερε καταιγισμό σχολίων 

Η επιστροφή του τηλεοπτικού Πέτρου (η οποία αναμένεται να γίνει σταδιακά και με μυστήριο γύρω από το πώς σώθηκε) προκάλεσε εκατοντάδες likes και σχόλια στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλειοψηφία των σχολίων εξέφρασε τεράστια χαρά και ικανοποίηση για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ρόλος του Κουκουράκη «έλειπε» από την πλοκή. Πολλοί φανατικοί του χαρακτήρα έσπευσαν να χαιρετίσουν την «ανάσταση» του ήρωα.

Ο ίδιος ο Γιάννης Κουκουράκης έκανε ανάρτηση ευχαριστώντας το κοινό για τα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε, επιβεβαιώνοντας έτσι την τεράστια απήχηση που είχε η απουσία του και η επιστροφή του.

Η επιστροφή πυροδότησε μια μικρή «κόντρα» μεταξύ των φανς. Το αρχικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι, Πέτρος και Αλίκη, απέκτησε ξανά ένθερμους υποστηρικτές που επιθυμούν να τους δουν μαζί, ενώ παράλληλα, ένα μέρος του κοινού είχε αγαπήσει το νέο φλερτ μεταξύ Αλίκης και Άρη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα δίλημμα στους τηλεθεατές και να εκφράζονται διαφορετικές επιθυμίες για την ερωτική εξέλιξη της Αλίκης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
20:29 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
20:22 Hellenic Train: Τι λέει για το περιστατικό με την αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή στη Σίνδο
20:11 Αντεπίθεση Πιερρακάκη για τα ΕΛΤΑ: «77 Καταστήματα έκλεισαν επί ΣΥΡΙΖΑ»
20:05 «Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social
20:00 Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης
19:50 ΑΔΜΗΕ – Μανουσάκης: Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
19:43 Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες
19:37 Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας
19:35 Φάμελλος: Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία
19:27 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο: Στο στόχαστρο στόχοι της Χεζμπολάχ
19:25 Το «ευχαριστώ» του Ερυθρού Αστέρα στον Ερμή
19:17 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ, μετά και την σύλληψη του δεύτερου υπόπτου
19:10 Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές
19:04 Οι πολίτες προχώρησαν, οι πολιτικοί όχι
18:55 Μαρινάκης κατά Πελετίδη για τις πινακίδες των τραπεζών: «Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ