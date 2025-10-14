Γρεβενά: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό στη Δεσκάτη

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών

14 Οκτ. 2025 22:21
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή της Δεσκάτης Γρεβενών το απόγευμα της Κυριακής, όταν αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό την ώρα που συμμετείχε σε οργανωμένο κυνήγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο – το οποίο φέρεται να ήταν τραυματισμένο από προηγούμενη καταδίωξη – όρμησε στον κυνηγό από πίσω, προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα στην πλάτη.

Οι σύντροφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου οι γιατροί του έκαναν περίπου 60 ράμματα. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και αναρρώνει.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κυνηγούς της περιοχής, καθώς οι επιθέσεις αγριογούρουνων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του κυνηγιού.
