Γρηγόρης Κωνσταντάτος: Ο Δήμαρχος που δεν περιμένει το κράτος – «Θες επένδυση; Τι δίνεις στην πόλη;»

Από το 2014 όταν πρωτοεκλέχθηκε δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, μέχρι τις μέρες μας όπου ο Γιάννης Κωνσταντάτος διανύει την τρίτη συνεχόμενη δημαρχιακή του θητεία, είναι… πολλά χιλιόμετρα δρόμος. Χιλιόμετρα, όμως, άκρως παραγωγικά, αν συνυπολογίσουμε το μέχρι τώρα αποτέλεσμα και -κυρίως- την εκτίμηση των δημοτών στο πρόσωπο του παλιού πρωταθλητή κολύμβησης του ΑΝΟ Γλυφάδας.

Η κουβέντα μας με τον δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης έγινε χθες στον Peloponnisos FM 103,9, με αφορμή την έλευσή του στα μέρη μας για το Regional Growth Conference που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 19-21 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιτρέψτε μας να συγκρατήσουμε δύο αναφορές του Γιάννη Κωνσταντάτου: Η πρώτη είναι μία παραδοχή. Οτι δεν είναι αλάνθαστος. Οτι όποιος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, μοιραία θα κάνει και λάθη. Και η δεύτερη ότι πριν βγει στα… χαρακώματα με το κεντρικό κράτος, θα έχει παλέψει πρώτα ο ίδιος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του τόπου του. Ναι, ξέρουμε τι σκεφτήκατε μόλις τώρα -γιατί το σκεφτήκαμε κι εμείς- έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας σύγχρονος δήμαρχος εν έτει 2026.

«ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ»

«Οταν είσαι μάχιμος κι ανήκεις στις δυνάμεις της δημιουργίας που δουλεύουν και προσπαθούν, θα κάνεις και λάθη και παραλείψεις και δεν θα γίνουν όλα σωστά», μας είπε ο Γιάννης Κωνσταντάτος, όμως υπεραμύνθηκε των κινήτρων του ίδιου και των συνεργατών του, που δεν είναι άλλα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου.

Παράλληλα, εξήρε την προσπάθεια που γίνεται και στο Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο οποίο είναι πρόεδρος: «Το Δίκτυο περιλαμβάνει 150 δήμους από όλη τη χώρα-ανάμεσα τους και πολλοί από την Πελοπόννησο. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από το 3ο Forum του ΣΠΑΥ, εκεί όπου παρουσιάσαμε το «Smart Υμηττός», το πιο προηγμένο σύστημα πυροπροστασίας στην Ευρώπη, με τεχνητή νοημοσύνη, drones κι ανάλογους εξοπλισμούς. Οι συνάδελφοί μου το είδαν και είπαν να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, για να βοηθήσουν κι εκείνοι τους τόπους τους και κάπως έτσι γεννήθηκε το Δίκτυο. Πρόσφατα, μάλιστα, υπογράψαμε και μνημόνιο Πολιτικής Προστασίας με το αρμόδιο υπουργείο».

«ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ»

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος στάθηκε ιδιαίτερα στην επένδυση του Ελληνικού (σ. είναι πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης): «Είναι ένα τεράστιο project για τα ελληνικά δεδομένα. Το 2014 εκλεγήκαμε με σημαία την ανάπτυξη και την πρόοδο, πάντα με κανόνες και με αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή μας. Μέχρι τώρα έχουν τρέξει πολλά, τρέχουν επίσης πολλά αυτή την ώρα που μιλάμε και στο άμεσο μέλλον θα τρέξουν ακόμη περισσότερα. Ο κόσμος το βλέπει αυτό. Για εμένα, το Ελληνικό είναι η σύγχρονη όψη της Ελλάδας. Οπως πας σε όλες τις πόλεις του κόσμου και βλέπεις από τη μία την παράδοση και τα παλιά σημεία και από την άλλη τους ουρανοξύστες και τη σύγχρονη πλευρά, αυτό θα συμβεί και στον Δήμο μας. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει -όλα είναι υποκειμενικά- εγώ, όμως, πιστεύω ότι θα κριθούμε πολύ θετικά στο μέλλον για το έργο και φυσικά για τη δική μας συμβολή σε αυτό».

«ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΜΕΤΑ… ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ»

Γιατί έρχεται, όμως, στο RGC ο Γιάννης Κωνσταντάτος; «Θα μιλήσουμε για την αυτοδιοίκηση όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Εχουμε μία σύγχρονη αντίληψη, χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, η οποία θέλει να αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή για τον Δήμο μας. Εχουμε κάνει έργα εκατομμυρίων μέσα από μνημόνια συνεργασίας με επενδυτές. Για παράδειγμα το πιο σύγχρονο κτίριο ΑΜΕΑ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι εκείνο του Ελληνικού, ένα έργο 15 εκατ. ευρώ. Τι είχαμε συμφωνήσει με τον επενδυτή; Να κάνει για την πόλη ένα, δυο, τρία, τέσσερα πράγματα. Εχουμε εισαγάγει τη λογική: ”Θες να κάνεις επένδυση; Πες πρώτα τι θα κάνεις για την πόλη. Ολα αυτά με κανόνες, με διαφάνεια, με δημοτικά συμβούλια κι όχι με κλειστές πόρτες. Πρεσβεύουμε, λοιπόν, μία αυτοδιοίκηση όχι μίζερη, να λέμε ότι το κράτος φταίει για όλα. Επιβάλλεται να έχεις πρόταση, μελέτη τεκμηριωμένη, να ξέρεις ο ίδιος τι θα κάνεις και να εξαντλείς κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης. Αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, τότε να βγεις στα χαρακώματα. Σε μία μάχη δεν πας για να χάσεις, αλλά πρέπει πριν να δεις τι μπορείς εσύ να κάνεις για τον τόπο σου και μετά να ρίξεις ευθύνες σε άλλους. Στην Ελλάδα πολλές φορές ξεκινάμε αντίθετα και φταίνε όλοι οι άλλοι. Είμαι 12 χρόνια εκλεγμένος και βγαίνω μπροστά σε όλα. Οπου μπορούμε πετυχαίνουμε αποτελέσματα με συνεργασίες».

ΕΓΚΩΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ RGC

Η κουβέντα μας με τον Γιάννη Κωνσταντάτο έκλεισε με τον δήμαρχο Ελληνικού-Ηλιούπολης να εκφράζεται με εγκωμιαστικά λόγια για το RGC: «Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Οταν η ελληνική περιφέρεια κάνει τέτοια συνέδρια και συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των ομιλητών σε όλους τους τομείς, τότε κάτι καλό κάνετε στην Πάτρα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε όχι στη συμμετοχή μας, από τη στιγμή που μας προσκάλεσαν με τόση ζέση. Είμαι ανυπόμονος και περίεργος ταυτόχρονα να δω αποτελέσματα. Από τις ζυμώσεις σε τέτοια συνέδρια, μαθαίνεις καλές πρακτικές. Αν μπορώ να συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις, πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε όλοι υπάρξουν αναπτυξιακές προοπτικές για τον τόπο μας».

