Γρίπη: Διπλασιάζονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά

Έντονη κινητικότητα των αναπνευστικών ιώσεων καταγράφεται στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του 2025, με τη γρίπη να παρουσιάζει σαφή έξαρση, ενώ η COVID-19 και ο RSV κινούνται σε ηπιότερη αλλά υπαρκτή ανοδική τροχιά, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσιάζει η γρίπη, καθώς την εβδομάδα 52/2025 (22–28 Δεκεμβρίου 2025), οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 497, από 235 την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας σχεδόν διπλασιασμό.

Παράλληλα, καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό περιστατικό με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ανεβάζοντας σε 15 τα περιστατικά εντατικής θεραπείας από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδομάδα 40/2025, 29 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025), όλα με γρίπη τύπου Α.

Την ίδια εβδομάδα δηλώθηκε και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, με τον συνολικό αριθμό θανάτων της τρέχουσας περιόδου να ανέρχεται σε τρεις, ενώ από τις αρχές του 2024 οι θάνατοι από σοβαρή γρίπη φτάνουν τους 151.

Στην κοινότητα, η θετικότητα της γρίπης κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με πάνω από τα μισά δείγματα (54%) του δικτύου Sentinel της ΠΦΥ να είναι θετικά.

COVID-19: Μείωση στις εισαγωγές – Δύο θάνατοι

Η εικόνα της COVID-19 παρουσιάζει αντίθετη τάση ως προς τις νοσηλείες. Την εβδομάδα 52/2025 (22–28 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 121 νέες εισαγωγές, μειωμένες σε σχέση με τις 143 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δεν σημειώθηκε καμία νέα διασωλήνωση, ωστόσο καταγράφηκαν δύο θάνατοι, με τον αριθμό των θανάτων από σοβαρά περιστατικά COVID-19 να ανέρχονται συνολικά σε 412 από τις αρχές του 2024.

Το ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα παραμένει σε μέτρια και σταθερά επίπεδα.

RSV: Ήπια αλλά σταθερή άνοδος

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) εμφανίζει ήπια αύξηση στην κοινότητα, ενώ στα νοσοκομεία καταγράφεται σταθερή ανοδική τάση, κυρίως σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις στην ένταση κάθε ιού, η συνολική επιβάρυνση από τις αναπνευστικές λοιμώξεις παραμένει σημαντική, με τη γρίπη να ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση αυτή την περίοδο. Τονίζεται εκ νέου η σημασία του εμβολιασμού για γρίπη και COVID-19, ιδιαίτερα για τα άτομα υψηλού κινδύνου, καθώς και η ανάγκη για έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και τήρηση βασικών μέτρων.

