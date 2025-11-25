Guardian: «Σφοδρή δολοφονία χαρακτήρα» οι αναφορές Τσίπρα για Βαρουφάκη στο νέο βιβλίο

Σημεία υπέρ του Γιάνη Βαρουφάκη διατυπώνει ο Guardian σε εκτενές δημοσίευμά του, το οποίο εξετάζει τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που αφορούν τον πρώην υπουργό Οικονομικών. Η συντάκτρια Helena Smith περιγράφει τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού ως «μία από τις σφοδρότερες δολοφονίες χαρακτήρα στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία», επισημαίνοντας την έκταση της αντιπαράθεσης που ανοίγει ξανά δέκα χρόνια μετά τη δραματική περίοδο της κρίσης.

Στο βιβλίο «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται εκτενώς στον Γιάνη Βαρουφάκη, αποδίδοντάς του προσωπική ατζέντα, υπερβολικό εγωισμό και διάθεση να χρησιμοποιήσει τη χώρα ως πεδίο εφαρμογής οικονομικών θεωριών. Τον περιγράφει μάλιστα ως «περισσότερο σελέμπριτι και λιγότερο οικονομολόγο», υποστηρίζοντας ότι γρήγορα μετατράπηκε από πλεονέκτημα σε «αρνητικό πρωταγωνιστή» στη διαπραγμάτευση.

Η Smith σημειώνει ότι οι περιγραφές αυτές έχουν προκαλέσει «οργή και έκπληξη», καθώς ο Βαρουφάκης έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση ως συγγραφέας και παραμένει μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη πολιτική προσωπικότητα. Το άρθρο υπογραμμίζει ότι η διαμάχη που επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο αφορά μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους για την ελληνική οικονομία — τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, που οδήγησαν τη χώρα στα όρια του Grexit.

Ο Guardian υπενθυμίζει ότι εκείνη την περίοδο οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τους υποστηρικτές της δημοσιονομικής αυστηρότητας, σε ένα σκηνικό συνεχών συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Τσίπρα, η Ελλάδα έφτασε σε οριακό σημείο, καθώς ο Βαρουφάκης φέρεται να προωθούσε σχέδια όπως η καθιέρωση παράλληλου νομίσματος, ενώ συχνά ερχόταν σε αντιπαράθεση ακόμη και με τους συναδέλφους του στο Eurogroup.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στο ψυχροπολεμικό κλίμα των ημερών πριν από το δημοψήφισμα του 2015, στις επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με τη Ρωσία — όπου σύμφωνα με το βιβλίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε κάθε ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης — και στη μετέπειτα απόφαση Τσίπρα να απορρίψει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για να διαπραγματευτεί νέο πακέτο διάσωσης.

Παρότι οι δύο πολιτικοί προσπάθησαν δημόσια να διατηρήσουν την εικόνα συνεργασίας, η αφήγηση του βιβλίου στρέφεται έντονα προς τον πρώην υπουργό Οικονομικών. Ο Guardian παρουσιάζει την αντιπαράθεση ως μια «εκκωφαντική επαναφορά» ενός διχαστικού κεφαλαίου της ελληνικής πολιτικής ζωής, με τον Βαρουφάκη να τηρεί προς το παρόν «εκκωφαντική σιωπή».

Το άρθρο καταλήγει ότι η κυκλοφορία της «Ιθάκης» ανοίγει ξανά ένα πεδίο συζήτησης που παραμένει εξαιρετικά φορτισμένο στην Ελλάδα — τόσο για τον ρόλο των προσώπων όσο και για τις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της χώρας την περίοδο 2015.

