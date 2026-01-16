Γυναίκα κυκλοφορούσε με σουγιά και κατσαβίδι στην Πάτρα

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη γυναίκα, στην Πάτρα σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 16/01/2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα κατσαβίδι.

