Γυναίκα κυκλοφορούσε με σουγιά και κατσαβίδι στην Πάτρα
Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, στην Πάτρα.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη γυναίκα, στην Πάτρα σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευή 16/01/2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.
Σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και ένα κατσαβίδι.
