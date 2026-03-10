Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης

Εναν οδικό προορισμό, που πολύ συχνά αποτελεί ορμητήριο για περιήγηση στη ανατολική Λακωνική Μάνη με τα πανέμορφα χωριά, όπως το Λιμένι και η Αρεόπολη, επιλέξαμε για σήμερα. Κι αυτός δεν είναι άλλος από το Γύθειο.

Το Γύθειο ξεχωρίζει για τη ζωντάνια του και το νησιωτικό χρώμα που συνδυάζεται με τα νεοκλασικά του κτίρια. Κτισμένα αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Λαρύσιο, αποτελεί έναν πολύ ωραίο ταξιδιωτικό προορισμό χάρη στο νησάκι της Κρανάης με τον φάρο του, τη μεγάλη πολύβουη προκυμαία, τα μουσεία, τις καλές επιλογές σε διαμονή, φαγητό, διασκέδαση και τις μεγάλες παραλίες που το περιβάλλουν.

Το Γύθειο είναι το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι στη νότια Πελοπόννησο, μετά από αυτό της Καλαμάτας. Το 1975 το κεντρικό εμπορικό και παραλιακό τμήμα χαρακτηρίστηκε ως Εξαίρετου Κάλλους και Διατηρητέο Μνημείο. Από το 1982 διάφορα κτίρια της πόλης έχουν χαρακτηριστεί Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία, ή Εργα Τέχνης. Ο Παυσανίας μας παρέδωσε την ονομασία «Γη των θεών», από την ομηρική «Γυία» (Γη) και τη λέξη θεός.

Περπατώντας στη μεγάλη προκυμαία, θα ξεχωρίσετε το εντυπωσιακό οικοδόμημα του 1890 που στεγάζει το δημαρχείο και φιλοξενεί την Αρχαιοελληνική και Βυζαντινή Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου. Εκτίθενται ευρήματα από ανασκαφές στην περιοχή του Γυθείου και της Μάνης -όπως ανάγλυφες οστεοθήκες, εγχάρακτες επιγραφές, κεραμικά και γλυπτά των Ρωμαϊκών χρόνων κ.ά.

Πίσω από το δημαρχείο, στην πλατεία Π. Βενετσανάκη, βρίσκεται το εμβληματικό κτίριο του Παρθεναγωγείου που χρονολογείται στο 1886 και έχει νεοκλασικά χαρακτηριστικά. Φιλοξενεί το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ένα σύγχρονο μουσείο πόλης που αφορά την ιστορία της Μάνης και τους ανθρώπους της. Αφού περάσετε τη μαρίνα του Γυθείου και μια σειρά από καφέ, ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια θα φτάσετε απέναντι από το φημισμένο νησάκι της Κρανάης (Μαραθονήσι). Σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί διανυκτέρευσαν η Ωραία Ελένη και ο Πάρις, μετά τη φυγή τους από τη Σπάρτη και πριν από το ταξίδι στην Τροία.

Από την τριγωνική παραλιακή πλατεία του Γυθείου μπορείτε να περιηγηθείτε στους εμπορικούς δρόμους με τα καταστήματα, ή να ανέβετε τα σκαλιά προς τις γειτονιές της πάνω πόλης. Σε μια από αυτές θα βρείτε τον Αγιο Δημήτριο από όπου η θέα στην πόλη και τη θάλασσα είναι καταπληκτική.

