H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη δεξίωση στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στο Instagram και προσφέροντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

