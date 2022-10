H Lidl Ελλάς πρώτη στην Ελλάδα λαμβάνει πιστοποίηση EDGE Zero Carbon για το κατάστημά της Λαμία/ Ταϋγέτου

Το EDGE Zero Carbon αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης του προγράμματος EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).

H Lidl Ελλάς, πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί, έλαβε την πιστοποίηση EDGE Zero Carbon για το flagship κατάστημά της στη Λαμία, κάνοντας χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Για να λάβει ένα κτήριο τη βεβαίωση αυτή, είναι απαραίτητο όλη η ενέργεια που χρησιμοποιεί να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όσον αφορά στο flagship κατάστημα της Lidl Ελλάς Λαμία/ Ταϋγέτου, το 44% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προέρχεται από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην οροφή του καταστήματος και το 56% από την Protergia, τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Lidl Ελλάς έχει λάβει πιστοποίηση EDGE και για τα 229 καταστήματα της, γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πιστοποιημένων κτηρίων στην Ελλάδα. Από τα 229 καταστήματα 4 καταστήματα έχουν λάβει την πιστοποίηση EDGE Advanced, καθώς έχουν βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητά τους τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς, ενώ τα υπόλοιπα την πιστοποίηση EDGE certified, όπου η βελτίωση αγγίζει τουλάχιστον το 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενσωματωμένης σε υλικά ενέργειας σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς.

Με την πιστοποίηση EDGE, η Lidl Ελλάς εξοικονομεί 9.993 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 656.302 κυβικά μέτρα νερού και 21.858 MWh ενέργειας ετησίως.

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η πιστοποίηση όλων των νέων καταστημάτων της κατά EDGE, αλλά και η πιθανότητα να αξιολογήσει επιπλέον καταστήματα να λάβουν την ανώτερη πιστοποίηση EDGE Zero Carbon.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση EDGE θα βρείτε εδώ.