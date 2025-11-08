Hellas Aphrodite: Πειρατική επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο – Επέμβαση της ναυτικής δύναμης της ΕΕ

Ένοπλοι πειρατές επιτέθηκαν στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite, ιδιοκτησίας της Latsco Marine Management Inc., την Πέμπτη το πρωί στα ανοικτά της Σομαλίας, προκαλώντας νέα ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση της πειρατείας στα νερά του Κέρατος της Αφρικής. Το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Ινδία προς τη Νότια Αφρική, δέχθηκε πυρά από μικρό ταχύπλοο, ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση της ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης, το πλήρωμα—μεταξύ αυτών πέντε Έλληνες—είναι σώο και ασφαλές.

Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR) ανακοίνωσε ότι εγγυήθηκε την ασφάλεια του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite, το οποίο έγινε στόχος επίθεσης πειρατών την Πέμπτη το πρωί στα ανοιχτά της Σομαλίας.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, αναζωπυρώνει τους φόβους για επανεμφάνιση πειρατικών επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, έπειτα από αρκετούς μήνες σχετικής ηρεμίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ευρωπαϊκής αποστολής, «ύστερα από επίδειξη ισχύος», οι πειρατές εγκατέλειψαν το πλοίο χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Όλα τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους πέντε Έλληνες ναυτικοί, είναι καλά στην υγεία τους.

Το Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων, που διαχειρίζεται η Latsco Marine Management Inc., είχε αποπλεύσει από τη Σίκα της Ινδίας με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής όταν δέχθηκε πυρά από μικρό ταχύπλοο. Η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO ανέφερε πως οι επιβαίνοντες στο σκάφος των δραστών άνοιξαν πυρ με ελαφρά όπλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων (RPG), προσεγγίζοντας το δεξαμενόπλοιο από πίσω.

Η EUNAVFOR διεξάγει πλέον έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, υπογραμμίζοντας ότι αν συλληφθούν, θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η επίθεση σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πειρατών να επιβιβαστούν σε άλλο τάνκερ, το MV Stolt Sagaland, στα ανοικτά της Σομαλίας. Σύμφωνα με το γαλλικό κέντρο ναυτικής ασφάλειας MICA, τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ανέβουν στο πλοίο, όμως άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που επέβαιναν στο σκάφος τους απώθησαν έπειτα από ανταλλαγή πυρών.

Το περιστατικό με το Hellas Aphrodite θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά των τελευταίων ετών, καθώς σηματοδοτεί πιθανή αναζωπύρωση της πειρατείας στα νερά της Ανατολικής Αφρικής, σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία προσπαθεί να διατηρήσει την ασφάλεια των εμπορικών διαδρομών ανάμεσα στον Ινδικό Ωκεανό και τη Διώρυγα του Σουέζ.

