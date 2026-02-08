Η αερόβια άσκηση ενός χρόνου κάνει τον εγκέφαλο των 50άρηδων έως επτά μήνες νεότερο

Η αερόβια άσκηση δεν είναι πάντα η πιο ελκυστική προοπτική, αλλά οι επιστήμονες βρήκαν έναν σημαντικό λόγο να τη δοκιμάσουν: μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο μεσήλικων πιο «νέο». Σύμφωνα με νέα μελέτη, ένα έτος συστηματικής αερόβιας δραστηριότητας ήταν αρκετό για να μειώσει την ηλικία του εγκεφάλου έως και επτά μήνες, όπως μετρήθηκε με μαγνητικές τομογραφίες και αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες, άτομα μέσης ηλικίας που δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια, ακολούθησαν ένα πρόγραμμα για 12 μήνες. Στο τέλος, η φυσική τους κατάσταση βελτιώθηκε, αλλά η αρτηριακή πίεση και το σωματικό βάρος παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ενώ οι γνωστοί νευροτροφικοί παράγοντες δεν παρουσίασαν ξεκάθαρες αλλαγές. Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι οι μηχανισμοί πίσω από τη νεότητα του εγκεφάλου παραμένουν άγνωστοι.

Τι σημαίνει «ηλικία εγκεφάλου»

Η ηλικία του εγκεφάλου υπολογίζεται με βάση εκατοντάδες μαγνητικές τομογραφίες, ώστε οι αλγόριθμοι να «γνωρίζουν» πώς μοιάζει ένας τυπικός εγκέφαλος σε κάθε δεκαετία ζωής. Αν ένας 45χρονος έχει εγκέφαλο που μοιάζει με εκείνον ενός 42χρονου, θεωρείται ότι γερνά πιο αργά. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι κάθε επιπλέον έτος στην βιολογική ηλικία του εγκεφάλου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας αργότερα.

Σύνδεση με τη φυσική κατάσταση

Προγράμματα άσκησης επιβεβαίωσαν ότι η καλύτερη καρδιοαναπνευστική αντοχή σχετίζεται με νεότερο εγκέφαλο. Κάθε ουσιαστική βελτίωση στη φυσική κατάσταση αντιστοιχούσε σε εγκέφαλο σχεδόν δύο χρόνια νεότερο. Όμως, η αερόβια άσκηση φάνηκε να έχει επιπλέον οφέλη που δεν εξηγούνται από τους παραδοσιακούς παράγοντες υγείας.

Η σημασία της μέσης ηλικίας

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε άτομα 40-50 ετών – μια κρίσιμη περίοδο όπου οι παράγοντες κινδύνου για άνοια εμφανίζονται, αλλά ο εγκέφαλος παραμένει αρκετά «εύπλαστος». Οι συμμετέχοντες δεν ήταν ηλικιωμένοι, δεν είχαν γνωστικά προβλήματα και δεν ήταν αθλητές, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη και ένας «καθημερινός άνθρωπος» μπορεί να επωφεληθεί από ένα χρόνο συστηματικής άσκησης.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: η αερόβια άσκηση που συστήνουν οι γιατροί φαίνεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου, χωρίς υπερβολές, μαραθώνιους ή εξαντλητικά προγράμματα. Το «γιατί» παραμένει μυστήριο, αλλά το «τι» πλέον είναι σαφές: η κίνηση δεν ωφελεί μόνο το σώμα – κρατά και τον εγκέφαλο νεότερο απ’ όσο δείχνει το ημερολόγιο.

