Η αγκαλιά Ρουβά σε Θεοδωρίδου και το σκισμένο παντελόνι ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με βίντεο που τράβηξαν θαμώνες, σε μια στιγμή κεφιού ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου στα χέρια του, ενσωματώνοντας την κίνηση σε μια εντυπωσιακή χορογραφία πάνω στη σκηνή.

Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, είχε το τίμημά της, καθώς το παντελόνι του τραγουδιστή σκίστηκε. Το περιστατικό δεν χάλασε τη διάθεση κανενός. Αντίθετα, αντιμετωπίστηκε με χαμόγελα και χιούμορ, με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου να σχολιάζει «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά χαλαρά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…», κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

