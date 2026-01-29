Η Ακαδημία των Σπορ υποδέχεται τον Πήγασο Κυψέλης

29 Ιαν. 2026 12:40
Pelop News

Η ανδρική ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας,  το Σάββατο στις 6:00 μ.μ. στο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι,  υποδέχεται τον Πήγασο Κυψέλης για την 10η αγωνιστική του  πρωταθλήματος της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών.

Πλέον η Πατρινή ομάδα στην πρεμιέρα του β΄ γύρου,  μπαίνει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος με μοναδικό  στόχο την κατάκτηση μια εκ των δύο πρώτων θέσεων του  βαθμολογικού πίνακα που οδηγούν στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Όλοι στο  στρατόπεδο της Ακαδημίας των Σπορ, παίκτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση  γνωρίζουν πολύ καλά που βαδίζουν και ο έμπειρος αρχηγός της,  Αλέξης Παπαγιαννόπουλος τονίζει: «Εχουμε μπροστά μας  εννέα τελικούς αρχής γενομένης από τον αγώνα του Σαββάτου. Και οι εννέα  αγώνες είναι εξίσου σημαντικοί και δεν διαχωρίζουμε κανέναν αντίπαλο.  Καλούμαστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του α΄ γύρου με τις τέσσερεις  ισοπαλίες, εάν θέλουμε να είμαστε στο τέλος πρωταθλητές και να κερδίσουμε την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία.

Δεν αρμόζει στην χαντμπολική ιστορία της Πάτρας η θέση που βρισκόμαστε στον βαθμολογικό πίνακα,  όσο και εάν ακούγεται εγωιστικό.

Η Πάτρα πρέπει να επανέλθει  στα υψηλότερα κλιμάκια του αθλήματος και πρέπει να βοηθήσουν όλοι:  αθλητές, παράγοντες, διοίκηση φίλαθλοι και υποστηρικτές.

Όλοι μαζί,  μια γροθιά – μια ομάδα. Το χάντμπολ στην Πάτρα εάν το θέλουμε σε αξιόλογο επίπεδο πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Δεν περισσεύει  κανείς.

Τέλος θα πρέπει να ευχαριστήσω και δια μέσου του τύπου τους υποστηρικτές και χορηγούς μας που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσπάθειας και  είναι οι:  το catering Κωτσόπουλος, τον Γρηγόριο Παλούμπη ταχογράφοι – ταξίμετρα, την Altraco, το  Tonosis Studio, το café Skiouros, το δίκτυο εμπορίας καταναλωτικών αγαθών ΔΙΚΤΥΟ 10, το Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ, το γραφείο πολιτικού μηχανικού Ευάγγελος Βισβίκης, το φροντιστήριο μέσης εκπ/σης ΠΡΟΣΗΜΟ, την επιχείρηση Smart Socks, το κατάστημα παιδικών παπουτσιών ΖουΖούνι, τα πρατήρια υγρών καυσίμων Παπαγιαννόπουλος και το ψητοπωλείο ΚΟΥΚΟΥΛΙ»

 

