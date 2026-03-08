Η ακρίβεια μας «στραγγαλίζει»: Τρόφιμα, ενοίκια και ρεύμα τρώνε πάνω από το μισό μισθό

Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενοίκια και λογαριασμούς ρεύματος συνεχίζει να «ρουφάει» σαν μαύρη τρύπα το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για οτιδήποτε άλλο.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί αρκετές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν τα επιπλέον χρήματα να εξανεμίζονται σχεδόν αμέσως λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στα απολύτως απαραίτητα.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και σκληρά: η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ποσοστό του εισοδήματος που καταλήγει στη στέγαση. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μέτρηση της Eurostat, σχεδόν 3 στους 10 Έλληνες (28,9%) αναγκάζονται να δίνουν πάνω από το 40% του μηνιαίου τους εισοδήματος μόνο για ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου – το χειρότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφυκτική για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους παίρνουν μέχρι 1.000 ευρώ μεικτά τον μήνα. Για αυτούς, οι βασικές ανάγκες (φαγητό, σπίτι, θέρμανση, μετακινήσεις) καταναλώνουν το συντριπτικό μέρος του μισθού, αφήνοντας ελάχιστα ή και καθόλου για αποταμίευση, διασκέδαση ή απρόοπτα.

Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2025 είναι ενδεικτική: 6 στα 10 νοικοκυριά λένε ότι τα χρήματά τους φτάνουν κατά μέσο όρο μόνο για 18 ημέρες του μήνα. Πάνω από τα μισά έχουν αναγκαστεί να κόψουν ακόμα και από τα απολύτως απαραίτητα.

Η Alpha Bank σε πρόσφατη ανάλυσή της δείχνει ότι την πενταετία 2019–2024 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 27,5%, όμως όταν αφαιρεθεί ο πληθωρισμός η πραγματική αύξηση συρρικνώνεται στο 12,3%. Με άλλα λόγια, η τσέπη μεγάλωσε στα χαρτιά, αλλά στην πράξη η αγοραστική δύναμη παρέμεινε στάσιμη ή και χειροτέρεψε.

Η εικόνα επιδεινώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εάν οι τιμές ενέργειας συνεχίσουν να ανεβαίνουν, οι αναλυτές προειδοποιούν για νέο πληθωριστικό κύμα που θα πλήξει ακόμα πιο σκληρά την κατανάλωση και την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

