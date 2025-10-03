«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης», διάβημα διαμαρτυρίας του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο

Ο Μπεν Γκβιρ επιτέθηκε λεκτικά στους ακτιβιστές του στολίσκου μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και Έλληνες πολίτες

03 Οκτ. 2025 19:44
Άμεσα απάντησε η Αθήνα όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ, σε όσα δήλωσε, αλλά και έκανε ο υπουργός του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ, σχετικά με τη φυλάκιση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου «Sumud».

Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε φυλάκιση αντί απέλασης των ακτιβιστών του στολίσκου!

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός του Ισραήλ επιτέθηκε λεκτικά στους ακτιβιστές του στολίσκου μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και Έλληνες πολίτες, με το υπουργείο εξωτερικών, να προβαίνει σε διάβημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών
Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» (03.10.2025)

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Για το περιστατικό που ο ίσιος υπουργός ήθελε να φυλακιστούν οι συλληφθέντες του στολίσκου, είχε νωρίτερα κάνει παράσταση στον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, η υφυπουργός εξωτερικών,Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
