Η αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου, προκαλέσατε η απόφαση για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα, κάτι που θα δυσκολέψει την τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης Διαμαντή Κανελλόπουλου, αναφέρει: «Η απόφαση για το κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας, στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής αναδιάρθρωσης του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκαλεί έντονη ανησυχία και αντίδραση στην τοπική κοινωνία.

Η Χαλανδρίτσα δεν είναι απλώς μια ακόμη κοινότητα. Είναι η διοικητική και εμπορική καρδιά του Δήμου Ερυμάνθου, που εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες επαγγελματίες, αγρότες, ηλικιωμένους και κατοίκους των γύρω χωριών. Το κατάστημα των ΕΛΤΑ εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς, εξυπηρέτησης και κοινωνικής συνοχής.

Το κλείσιμό του δεν είναι απλώς μια διοικητική πράξη. Είναι ένα ακόμη βήμα υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των δημοτών και περαιτέρω απομόνωσης της ορεινής και ημιορεινής υπαίθρου. Οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές, χάνοντας χρόνο, χρήμα και ασφάλεια, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες ομάδες.

Η παράταξή μας εκφράζει κάθετα την αντίθεσή της σε αυτή την απόφαση και ζητά:

την άμεση επανεξέταση του σχεδίου για τη Χαλανδρίτσα

τη διατήρηση της λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ

τη διασφάλιση ότι καμία δημοτική ενότητα του Δήμου Ερυμάνθου δεν θα μείνει χωρίς βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Σε μια εποχή που όλοι μιλούν για «ισόρροπη ανάπτυξη» και «στήριξη της περιφέρειας», δεν μπορούμε να δεχόμαστε αποφάσεις που αδειάζουν την ύπαιθρο από δομές και ανθρώπους.

Η τοπική κοινωνία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν μένει σιωπηλή όταν αδικείται. Το ίδιο θα κάνει και τώρα».

