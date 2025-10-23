Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου της 16χρονης εξω από κλαμπ στο Γκάζι την Κυριακή 19/10/2025, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Θάνατος 16χρονης Γκάζι: Γιατί δεν ενημερώθηκε η Αστυνομία, πως αντέδρασε ο υπεύθυνος καταστήματος

Κι ενώ και ο κ. Γεωργιάδης και το νοσοκομείο ανέφεραν πως ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ. για το κορίτσι, η αστυνομία επιμένει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

«Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», επισημαίνει η ΕΛΑΣ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε, ανέφερε νωρίτερα σχετική ανακοίνωση για την ανήλικη που είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης στην περιοχή Γκάζι.

Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους, σημείωσε το νοσοκομείο.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει εξής:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν άπνοη, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ», δήλωσε στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» επεσήμανε ο υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

«Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου»

