Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής συνάντησε τον Σέρβο σούπερ σταρ

13 Δεκ. 2025 21:48
Pelop News

Πρόκειται για το νέο μεγάλο ταλέντο του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού τένις. Ο λόγος για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά έναν εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»

Έχοντας μετακομίσει ουσιαστικά τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συχνάζει πλέον στα τένις κλαμπ των νοτίων προαστίων της Αττικής και εκεί φαίνεται ότι… πέτυχε και τον Ραφαήλ Παγώνης.

Ο 14χρονος ταλαντούχος τενίστας δεν έχασε έτσι την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με ένα από τα ινδάλματά του και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, κάνοντας λόγο για μία “απίστευτη μέρα”.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafael Pagonis (@rafael_pagonis)

Ο Παγώνης έχει να επιδείξει ήδη μία σειρά από διακρίσεις στο ευρωπαϊκό τένις, στην ηλικία του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
