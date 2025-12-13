Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Πρόκειται για το νέο μεγάλο ταλέντο του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού τένις. Ο λόγος για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά έναν εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Έχοντας μετακομίσει ουσιαστικά τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συχνάζει πλέον στα τένις κλαμπ των νοτίων προαστίων της Αττικής και εκεί φαίνεται ότι… πέτυχε και τον Ραφαήλ Παγώνης.

Ο 14χρονος ταλαντούχος τενίστας δεν έχασε έτσι την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με ένα από τα ινδάλματά του και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, κάνοντας λόγο για μία “απίστευτη μέρα”.

Ο Παγώνης έχει να επιδείξει ήδη μία σειρά από διακρίσεις στο ευρωπαϊκό τένις, στην ηλικία του.

