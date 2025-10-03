Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ

Η εφημερίδα al-Akhbar μετέδιδε νωρίς ότι η Χαμάς απέστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες παρατηρήσεις της σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα.

Αν και ο Τραμπ έδωσε την Τρίτη στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχτεί το σχέδιό του, η Χαμάς  λέει ότι χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα

Περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ζητάει η Χαμάς, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος της οργάνωσης σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ… και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και χρειάζονται κάποιο χρόνο», λέει ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος, έδωσε την Τρίτη στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχτεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα σήμερα, η λιβανέζικη εφημερίδα al-Akhbar μετέδιδε ότι η Χαμάς απέστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες παρατηρήσεις της σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα.

Χαμάς: Ζητά αλλαγές για να απαντήσει «θετικά» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις της μεταφέρθηκαν στον αμερικανό πρόεδρο μέσω του εμίρη του Κατάρ ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τραμπ.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης, επικαλούμενη τις πηγές της, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στο Κάιρο ότι το σχέδιο Τραμπ είναι «η τελευταία ευκαιρία» προτού επιτρέψουν στο Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την εξάλειψη της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων εκεί.
