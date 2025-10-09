Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον Μάριο Ηλιόπουλο

Κατά την παρουσία του στα δημοσιογραφικά θεωρεία έσπασε έναν υαλοπίνακα

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον Μάριο Ηλιόπουλο
09 Οκτ. 2025 19:11
Pelop News

Σε απολογία κλήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Μάριος Ηλιόπουλος για συμβάν που έγινε στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου του Περιστερίου, στο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Κηφισιά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, παρακολούθησε με πάθος τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι και κατά την παρουσία του στα δημοσιογραφικά θεωρεία έσπασε έναν υαλοπίνακα.

H ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

“Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ.Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024.”
