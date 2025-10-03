Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Με την ευκαιρία της αυριανής επετείου συμπλήρωσης 51 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας εξέδωσε μήνυμα:

«Τιμούμε αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 την51η επέτειο ίδρυσης της μεγάλης δημοκρατικής Παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Τιμούμε τον ιδρυτή του κόμματός μας Κωνσταντίνο Καραμανλή, όλους τους έως σήμερα Προέδρους, όλους τους μεγάλους εκλιπόντες και κυρίως τιμούμε τους νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες, την πλατιά λαϊκή μας βάση, που πάλεψε για τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά.

Αποτιμούμε φόρο τιμής σε όλα τα στελέχη μας στην Αχαΐα και η σκέψη μας είναι σ’ αυτούς που δυο ημέρες μετά την ιδρυτική διακήρυξη πραγματοποίησαν στην Πάτρα την πρώτησυνέλευση μελών συγκροτώντας την προσωρινή Νομαρχιακή Επιτροπή που ήταν και η δεύτερη σε ολόκληρη τη χώρα για την παράταξή μας.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους αείμνηστους πρώην Υπουργούς, Βουλευτές, Πολιτευτές, Δημάρχους, Νομάρχες, Προέδρους και μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών στην Αχαΐα καθώς και στα στελέχη μας και τους ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφεραν στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη.

Είμαστε η παράταξη που πρωταγωνίστησε στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την οριστική επίλυση του Πολιτειακού, την καθιέρωση του πιο δημοκρατικού και προοδευτικού Συντάγματος, την ένταξη της Πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

Είμαστε η Παράταξη που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Η Παράταξη που προτάσσει την εθνική ενότητα και τη συσπείρωση των Ελλήνων σε κοινούς σκοπούς. Η Παράταξη που βάζει πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον.

Πριν από 51 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της Ελλάδας, εγκαθιδρύοντας τη δημοκρατία και προσδένοντάς την στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στην αντιπολίτευση και τον λαϊκισμό της εποχής.

Με παρακαταθήκη τη σχέση εμπιστοσύνης 51 χρόνων με τους πολίτες και σταθερή πυξίδα το συμφέρον της πατρίδας, η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις. Μαζί θα τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες δυναμικής ανάκαμψης με εθνική ομοψυχία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, το μήνυμα της ιδρυτικής μας Διακήρυξης και τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή αντηχούν και μας καθοδηγούν. Με τον ιστό των αρχών μας ακλόνητο. Και τη σημαία των ιδεών μας να κυματίζει με τον άνεμο της ανανέωσης, στις δεκαετίες που μεσολάβησαν η Νέα Δημοκρατία ωρίμαζε, παραμένοντας έφηβη.

Ήταν, είναι και θα είναι το κόμμα των ιστορικών εθνικών επιλογών και των τολμηρών πολιτικών αποφάσεων. Γέννημα της κοινωνίας, που δρα μέσα στην κοινωνία.

Η παράταξή μας με επικεφαλής των Πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη δικαιώνει και σήμερα την προοδευτική της αποστολή. Ενώνοντας τους Έλληνες σε ένα περήφανο παρόν και χτίζοντας ένα ακόμη πιο αισιόδοξο μέλλον.

Ο Πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π, οι Τομεάρχες και οι Εθελοντές σας προσκαλούν στην επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στα γραφεία μας στην Πάτρα όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αύριο Σάββατο τιμούμε και στην Πάτρα τον ανώνυμο και την ανώνυμη Νεοδημοκράτη και Νεοδημοκράτισσα. Η συγκέντρωση αυτή είναι για όλους εκείνους που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και μια ζωή πάλευαν για την παράταξή μας, ακόμα και σε εποχές που ήταν αντιδημοφιλές να δηλώνεις Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και άντεξε ως το μόνο διαχρονικά κόμμα εξουσίας στη Μεταπολίτευση.

Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.

