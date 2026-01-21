«Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη

«Μέχρι πρότινος η νομοθεσία σε αυτού του είδους τα αδικήματα ήταν επιεικής. Το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν συνέτεινε στο να υπάρξει μια ριζική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων»

«Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη
21 Ιαν. 2026 19:41
Pelop News

Ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης, σχολίασε την ποινή που επιβλήθηκε στον 45χρονο οδηγό της Porsche, για το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με θύμα τον γιο του τονίζοντας: ««Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα».

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας

«Εμείς συνεχίζουμε. Δεν είναι διαχειρίσιμο, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και ευχόμαστε να είναι η συνέχεια αντίστοιχη με τη σημερινή», ανέφερε ο πατέρας του άτυχου Παναγιώτη στο Creta24.gr.

«Έγινε μια υποδειγματική διαδικασία»
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή, Νότης Ψυλλάκης, δήλωσε: «Έγινε μια πραγματικά υποδειγματική διαδικασία. Το παιδί δεν γυρνάει πίσω, αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με έναν τρόπο πληρέστατο. Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία».

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο χαμός του 22χρονου Παναγιώτη, στάθηκε αφορμή για να διορθωθούν πολλά πράγματα σχετικά τόσο σε επίπεδο ελέγχων, όσο και νομοθετικά. «Μέχρι πρότινος η νομοθεσία σε αυτού του είδους τα αδικήματα ήταν επιεικής. Το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν συνέτεινε στο να υπάρξει μια ριζική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων. Δεν μπορούν δηλαδή να κυκλοφορούν άνθρωποι, οι οποίοι με τον τρόπο που οδηγούν και στην κατάσταση που βρίσκονται να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Αυτό το πράγμα λέω και πάλι, πλέον η ελληνική πολιτεία το κατάλαβε, προχώρησε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και σήμερα δικάζαμε μια τέτοια υπόθεση υπό το πρίσμα των καινούριων νομοθετικών προσεγγίσεων», ανέφερε.

Ο κ. Ψυλλάκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια παράλληλη ποινική δικογραφία σε βάρος των τριών αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο το μοιραίο βράδυ. «Η οικογένεια σαφώς και το παρακολουθεί. Υπάρχει πράγματι μια παράλληλη δικογραφία, είναι σε εξέλιξη, αλλά επί του παρόντος δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση γι’ αυτό», σημείωσε.

Ένοχος ο 45χρονος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών
Υπενθυμίζεται ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών στον 45χρονο οδηγό της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο για όλες τις κατηγορίες, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος για:

• Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.
• Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

• Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
20:34 Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή με το όπλο στο σχολείο
20:23 Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην «Π»: Ψηφιακή «κόλαση» το επόμενο εξάμηνο ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Καιρός: Καταιγίδες, ισχυρές βροχές, αλλά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:10 Συνελήφθη δημοσιογράφος στα Χανιά για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ιατρού
20:00 Προφυλακιστέος ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας στο Λιθοβούνι Αγρινίου
19:51 Σικελία: Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που την πλήττει
19:41 «Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη
19:31 Ασπρόπυργος: Υπερχείλισε ρέμα, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα, φούσκωσαν Κηφισός, Ιλισσός, Ποδονίφτης και Πικροδάφνη, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα, περιλάμβανε το «μενού» της επένδυσης της συμμορίας των βενζινάδων, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 «Κάνεις ένα καλό για να βρεθείς μπλεγμένος, δεν σέβεσαι τον φίλο σου», ο εργοδότης «καίει» τον ανιψιό για το φονικό στη Φοινικούντα
19:00 ΕΦΚΑ: «Καταιγίδα» ειδοποιητηρίων – Πάνω από 480.000 στο εννεάμηνο με τα ληξιπρόθεσμα να «φουσκώνουν»
18:51 Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία
18:41 Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
18:30 Σε φάση κάμψης η κτηματαγορά της Αχαΐας το 2025
18:24 Πάτρα: Μπήκαμε στο 2026 και ακόμα ρημάζει ο «Λάγιος» ΦΩΤΟ
18:21 Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ