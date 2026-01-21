«Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη

Ο πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης, σχολίασε την ποινή που επιβλήθηκε στον 45χρονο οδηγό της Porsche, για το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με θύμα τον γιο του τονίζοντας: ««Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα».

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας

«Εμείς συνεχίζουμε. Δεν είναι διαχειρίσιμο, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και ευχόμαστε να είναι η συνέχεια αντίστοιχη με τη σημερινή», ανέφερε ο πατέρας του άτυχου Παναγιώτη στο Creta24.gr.

«Έγινε μια υποδειγματική διαδικασία»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή, Νότης Ψυλλάκης, δήλωσε: «Έγινε μια πραγματικά υποδειγματική διαδικασία. Το παιδί δεν γυρνάει πίσω, αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με έναν τρόπο πληρέστατο. Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία».

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο χαμός του 22χρονου Παναγιώτη, στάθηκε αφορμή για να διορθωθούν πολλά πράγματα σχετικά τόσο σε επίπεδο ελέγχων, όσο και νομοθετικά. «Μέχρι πρότινος η νομοθεσία σε αυτού του είδους τα αδικήματα ήταν επιεικής. Το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν συνέτεινε στο να υπάρξει μια ριζική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων. Δεν μπορούν δηλαδή να κυκλοφορούν άνθρωποι, οι οποίοι με τον τρόπο που οδηγούν και στην κατάσταση που βρίσκονται να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Αυτό το πράγμα λέω και πάλι, πλέον η ελληνική πολιτεία το κατάλαβε, προχώρησε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και σήμερα δικάζαμε μια τέτοια υπόθεση υπό το πρίσμα των καινούριων νομοθετικών προσεγγίσεων», ανέφερε.

Ο κ. Ψυλλάκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια παράλληλη ποινική δικογραφία σε βάρος των τριών αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο το μοιραίο βράδυ. «Η οικογένεια σαφώς και το παρακολουθεί. Υπάρχει πράγματι μια παράλληλη δικογραφία, είναι σε εξέλιξη, αλλά επί του παρόντος δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση γι’ αυτό», σημείωσε.

Ένοχος ο 45χρονος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών

Υπενθυμίζεται ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών στον 45χρονο οδηγό της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο για όλες τις κατηγορίες, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος για:

• Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

• Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

• Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

