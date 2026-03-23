Η ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιάλειας για την επίσκεψη της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη

«Όλοι μαζί πασχίζουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας»

23 Μαρ. 2026 21:40
Pelop News

Ανακοίνωσε εξέδωσε η ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιάλειας για την επίσκεψη της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία έχει ως εξής:

Με γνώμονα την ευαισθησία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης του κόμματος, υποδεχόμενοι στην Αιγιάλεια την αναπληρώτρια Υπουργό Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στο πλαίσιο αυτό και παρά το εξειδικευμένο θέμα που είχε να κάνει με τα προγράμματα πρόληψης του υπουργείου Υγείας, είχαμε σημαντική ανταπόκριση από τους συμπολίτες και όχι μόνο από κομματικά στελέχη της ΝΔ!

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε αναφορά με χαρακτηρισμούς περί επιτυχίας ή μη …της ΔΕΕΠ …της ΔΗΜΤΟ …του προέδρου …της προέδρου ή του κόμματος, απέχει από τη δική μας λογική και φυσικά από την πραγματικότητα!

Το μήνυμά μας λοιπόν σαφές: όλοι μαζί πασχίζουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
Επιπλέον από φωτογραφίες που δόθηκαν σε τοπικά σάιτ μιλώντας για την προσέλευση του κόσμου, ο φακός είναι αδιάψευστος στην επίσημη ανακοίνωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης (σχετική φωτό) και όχι όπως δημοσιεύθηκαν στοχευμένα από κάποια σάιτ πριν ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου…

Εμείς ως ΔΗΜΤΟ συνολικά, με τις παρεμβάσεις της Υπουργού, τις επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας της Αιγιάλειας και τις επαφές της, θεωρούμε ότι συνεισφέραμε ουσιαστικά για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα.
Ευχαριστούμε τους συμπολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

