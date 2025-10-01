Η δύναμη μιας εικόνας

Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες, όπως στην περίπτωση του γνωστού ηθοποιού που σχεδόν μονοπωλεί αυτές τις ημέρες τα φώτα της δημοσιότητας, λειτουργεί ως μήνυμα προς την κοινωνία.

Επιχειρεί να δείξει ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, ότι η παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας δεν αφορά μόνο τους «ανώνυμους» οδηγούς.

Το παράδοξο όμως της νομοθεσίας για το αλκοόλ, είναι ότι δεν μπορεί να αποδοθεί κατηγορία μέθης, αν ο οδηγός εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, γιατί μπορεί κάλλιστα να ισχυριστεί ότι πήγε στεναχωρημένος σπίτι του και ήπιε μετά το ατύχημα.

Αυτό το κενό, όμως, αποδυναμώνει την πρόληψη.
