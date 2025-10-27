Η ΕΑΠ το ντέρμπι στην Ακράτα, κορυφή με «4 στα 4», ΦΩΤΟ

Νίκησε 69-64 τον Αστέρα Τέμενης, τι συνέβη στην 4η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η, συνεχής η ενημέρωση

27 Οκτ. 2025 22:10
Pelop News

Με 69-64 νίκησε στην Ακράτα τον Αστέρα Τέμενης η ΕΑΠ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και αήττητη βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα 10λεπτα: 20-17, 13-23, 16-06, 15-23.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ (Μπερδέσης): Κτωρίδης 13, Μπαρδάκης 9 (1), Σταθακόπουλος 8, Ρόζος, Κυριαζής 12 (2), Τριπολίδης 12 (1), Δούβος 2, Ανδρικόπουλος 2, Βαγενάς 6 (2).

ΕΑΠ (Φραγκισκάτος): Πατούχας 5 (1), Ασημακόπουλος 3 (1), Λεοντίου 13 (1), Διαμαντόπουλος 8 (1), Γιαννόπουλος 10, Δ. Φραγκισκάτος 8 (1), Μπαλάσκας 8 (1), Σούντρης 12 (2), Μπεκατώρος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανδραβίδα-ΑΕ Ροϊτίκων 58-71

Ολυμπιάδα-Αίολος Αγυιάς 77-69

Δύμη-Αραχωβίτικα/Ακταίο 65-84

Αστέρας Τέμενης-ΕΑΠ 64-69

8.45μ.μ.: Νέοι Γλαύκου-Απολλωνιάδα

ΠΑΣ Ναυπάκτου-Κεραυνός Αιγίου 64-69

