Η ευθύνη του συνοδηγού και η ηθική βάση

Πρόσφατα υπήρξε μια καταδίκη συνοδηγού σε τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα και πολλοί απόρησαν για το μέγεθος της ποινής, που ήταν κάθειρξη και σχεδόν ίδια με του οδηγού! Και ταυτόχρονα γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα και ανησυχία. Θα ευθύνεται δηλαδή ο κάθε συνοδηγός για ατύχημα ή δυστύχημα του οδηγού; Και πώς μπορεί να το αποτρέψει αυτός;

Πώς δηλαδή θα πείσει τον οδηγό να σταματήσει αν αυτός τρέχει ή αν περάσει ένα κόκκινο και δημιουργήσει ένα σοβαρό τροχαίο; Και πώς αποδεικνύεται κάτι και ειδικά αν έχει προσπαθήσει να αποτρέψει κάτι; Μια αλόγιστη δικαιοσύνη επί του ζητήματος θα οδηγούσε τους περισσότερους στο να μην μπαίνουν καν στο αυτοκίνητο ακόμα και του συντρόφου τους π.χ.!

Από την άλλη πλευρά, όμως, και η δικαιοσύνη σωστά διαβλέπει ευθύνη και του συνοδηγού προφανώς σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Για παράδειγμα και χωρίς να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης απόφασης σοκ, που οδηγεί σε πολλαπλές σκέψεις, σαφώς υπάρχει ηθική βασική ευθύνη του συνοδηγού όταν είναι σε ένα αυτοκίνητο που ο οδηγός είναι μεθυσμένος, τρέχει υπερβολικά και περνά κόκκινα. Ακόμα και να οδηγεί με το κινητό στο χέρι.

Εδώ είναι ζήτημα ηθικής. Αλήθεια, πόσοι όμως έχουν απευθυνθεί στο συντροφικό τους πρόσωπο, στο φιλικό τους πρόσωπο, ακόμα και στον οδηγό ενός ταξί όταν βλέπουν σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές του ΚΟΚ που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα θανατηφόρο τροχαίο; Πόσοι αλήθεια θα συμφωνήσουν με την ποινή για μια σοβαρή παράβαση ενός δικού τους προσώπου

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της καταρρέουσας κοινωνίας παγκοσμίως σήμερα ξεκινά από την έλλειψη ηθικής. Η ηθική είναι απαραίτητη και στον συνοδηγό. Και η ατομική δικαιοσύνη και πρόληψη. Προστατεύεις τον εαυτό σου βασικά, αλλά και τον ίδιο τον οδηγό και τους άλλους τυχαίους που μπορεί να πληρώσουν την παραβατικότητα αυτή ακριβά.

Και όταν λες στον οδηγό να μην οδηγεί πιωμένος, να μην τρέχει, να μην περνά κόκκινα, σώζεις ζωές. Αν δεν σε ακούσει, ή δεν μπαίνεις στο όχημα ή κατεβαίνεις.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιπτώσεις που γνωρίζουν και σου λένε πάμε γιατί είσαι ο μάγκας. Γιατί ξέρεις. Και ανεβαίνουν και στις μηχανές έτσι. Οταν γίνει το κακό, φταις κι εσύ και για σένα που το έπαθες αλλά έχεις και ευθύνη μερική και για τον κάθε άτυχο.

Δεν θα πω και για τον οδηγό που κι εκεί αν δεν είπες κάτι, έχεις μια ευθύνη. Αν αποδεικνύεται τέτοια συμπεριφορά, η δικαιοσύνη έχει λόγο να καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες και στον συνοδηγό. Η ηθική ευθύνη όμως είναι μεγάλη και οι τύψεις θα είναι ανάλογες. Αν υπάρχουν πια τύψεις και ηθική σε αυτή την κοινωνία του πνευματικού χάους…

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

