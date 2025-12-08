Η ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα μ’ ένα νεκρό στα Μοιραϊίκα

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε

δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 59χρονο συνοδηγό αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε δένδρο, στην Επαρχιακή Οδό Μοιραϊίκων – Βασιλικού, στην Αχαΐα, το βράδυ του Σαββάτου 6/12/2025.

Tραγωδία στα Μοιρέικα: ΙΧ ανατράπηκε κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, νεκρός ο συνοδηγός

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: « ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτη έναν 59χρονο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με

αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του 59χρονου και ο

ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του οχήματος».

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου.

