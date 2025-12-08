Η ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα μ’ ένα νεκρό στα Μοιραϊίκα
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο, στην Επαρχιακή Οδό Μοιραϊίκων – Βασιλικού.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε
δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 59χρονο συνοδηγό αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε δένδρο, στην Επαρχιακή Οδό Μοιραϊίκων – Βασιλικού, στην Αχαΐα, το βράδυ του Σαββάτου 6/12/2025.
Tραγωδία στα Μοιρέικα: ΙΧ ανατράπηκε κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, νεκρός ο συνοδηγός
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: « ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτη έναν 59χρονο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με
αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του 59χρονου και ο
ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του οχήματος».
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται
προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του
τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News