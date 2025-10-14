Η ελευθερία της δημοσιογραφίας δεν διαπραγματεύεται

Τέτοιες πράξεις βίας πλήττουν ολόκληρο το οικοδόμημα της δημοκρατίας, που βασίζεται στην ανοιχτή διακίνηση ιδεών και την κριτική σκέψη.

14 Οκτ. 2025 21:40
Pelop News

Η επίθεση στον συνάδελφο δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Ο ξυλοδαρμός ενός δημοσιογράφου, επειδή κατέγραφε ένα γεγονός, αποτελεί ευθεία επίθεση κατά του δικαιώματός μας να εργαζόμαστε χωρίς φόβο και κατά της κοινωνίας που βασίζεται στην ελεύθερη πληροφόρηση.

Τέτοιες πράξεις βίας δεν πλήττουν μόνο το θύμα, αλλά ολόκληρο το οικοδόμημα της δημοκρατίας, που βασίζεται στην ανοιχτή διακίνηση ιδεών και την κριτική σκέψη.

Η ελευθερία της δημοσιογραφίας είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει να υπερασπιστεί με πράξεις. Η προστασία των δημοσιογράφων και η υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου αποτελεί θεμέλιο μιας υγιούς και διαφανούς κοινωνίας. Είναι χρέος όλων μας να διαφυλάξουμε αυτό το δικαίωμα, που αποτελεί εγγύηση για την ελευθερία και την πρόοδο.

Ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Η ελευθερία του λόγου δεν διαπραγματεύεται!
