Η Έλενα Παπαρίζου μιλά πρώτη φορά μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση, μετά την αιφνίδια εισαγωγή της στο νοσοκομείο, έκανε η Έλενα Παπαρίζου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τους συνεργάτες και φίλους της στο The Voice of Greece. Η γνωστή καλλιτέχνιδα, που δεν κατάφερε να παραστεί στα πρόσφατα γυρίσματα λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε, μίλησε με συγκίνηση για τη στήριξη που δέχτηκε.

Η Παπαρίζου ανέφερε ότι για πρώτη φορά, έπειτα από εννέα χρόνια στο μουσικό talent show, αναγκάστηκε να απουσιάσει από γυρίσματα που αγαπά ιδιαίτερα. Περιέγραψε τη στιγμή που παρέδωσε τα τραγούδια της ομάδας της, με τον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Καπουτζίδη να βρίσκονται στο πλευρό της, στηρίζοντάς την όταν ένιωσε αδιαθεσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος την αντικατέστησε στο The Voice κατά την απουσία της. «Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια», σημείωσε, ευχαριστώντας τον για την ευαισθησία, το χιούμορ και τη γενναιοδωρία του. «Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ», κατέληξε στο μήνυμά της, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας του The Voice. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε πόνους στο στομάχι και ένα λιποθυμικό επεισόδιο, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να παραμείνει για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, ενώ το περιβάλλον της βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

Όπως μετέδωσε το Live News, οι γιατροί πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να εντοπίσουν τι προκάλεσε την αδιαθεσία, ωστόσο εκτιμούν ότι σύντομα θα λάβει εξιτήριο.

