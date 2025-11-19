Η Ελλάδα σε ρόλο ενεργειακού «μεγάρου ισχύος»: Τα deals με ΗΠΑ που αλλάζουν τον χάρτη στη ΝΑ Ευρώπη

Η συζήτηση για τον μετασχηματισμό της ενεργειακής μετάβασης κυριάρχησε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, όπου οι πρόσφατες συμφωνίες LNG και υδρογονανθράκων έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Με την ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ, της κυβέρνησης και κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, οι παρεμβάσεις επιβεβαίωσαν ότι η χώρα κινείται σε τροχιά ενίσχυσης της ενεργειακής της επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις στρατηγικές συμφωνίες που υπεγράφησαν το τελευταίο διάστημα, αναδείχθηκε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μεγάλα deals για LNG και υδρογονάνθρακες, τα οποία ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως βασικό κόμβο για τη ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη.

Ηχηρή στήριξη από τις ΗΠΑ

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις «ιστορική στιγμή» για τις διμερείς σχέσεις, αναφερόμενη τόσο στην πρωτοβουλία P-TEC όσο και στη συμμετοχή εκατοντάδων κυβερνητικών και επιχειρηματικών στελεχών από όλη την περιοχή. Η ίδια υπογράμμισε ότι η μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας αποτελεί στρατηγικό επίτευγμα, το οποίο θωρακίζει την ευρωπαϊκή αγορά και ενισχύει την προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Παράλληλα, στάθηκε στις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή.

Αμερικανοελληνική σύμπλευση στα ενεργειακά

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στην πλήρη ευθυγράμμιση Αθήνας και Ουάσιγκτον σε ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής. Εξήρε τον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας και τόνισε ότι οι κοινές πρωτοβουλίες των δύο χωρών επιτάχυναν σημαντικές συμφωνίες σε LNG και υδρογονάνθρακες.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία «δυναμική και παραγωγική», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία στην πράσινη μετάβαση, αλλά και κρίσιμες εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν, όπως οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τα έργα της ExxonMobil και της HELLENiQ ENERGY, καθώς και η αποτροπή πιθανών παράπλευρων ροών ρωσικού αερίου.

Το μήνυμα των επιχειρήσεων: «Ρεαλισμός και αποφάσεις»

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός της Ευρώπης πρέπει να βασιστεί σε ρεαλισμό και όχι σε υπερφιλόδοξες πολιτικές που μετακινούν την παραγωγή σε τρίτες χώρες χωρίς πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προηγείται στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο χάρη στις επενδύσεις σε LNG και στις υποδομές FSRU που διαθέτει.

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασυνδεσιμότητας – όχι απλώς για ένα σύνολο αγωγών – ενώ σημείωσε ότι τέτοιες υποδομές ενισχύουν τις ενεργειακές ροές προς την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε εξαγωγέα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σταθερό θεσμικό πλαίσιο και συνέχιση των επενδύσεων. «Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και πράσινης μετάβασης», σημείωσε, «μπορούμε να πετύχουμε και τα δύο με σωστό σχεδιασμό».

