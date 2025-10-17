Η Ελλάδα της σπατάλης

17 Οκτ. 2025 7:11
Πάνω από 200 κιλά τροφίμων τον χρόνο πετά κάθε Ελληνας, και ύστερα γκρινιάζουμε για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ.

Μάθαμε να γεμίζουμε τα καρότσια από συνήθεια, όχι από ανάγκη.

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η υπερκατανάλωση έγινε δείκτης «ευημερίας» και η σπατάλη τρόπος ζωής.

Οι αριθμοί της Eurostat δεν σοκάρουν απλώς, μας εκθέτουν.

Την ώρα που άλλοι μετρούν μερίδες για να επιβιώσουν, εμείς πετάμε φαγητό που θα μπορούσε να θρέψει ολόκληρες οικογένειες.

Δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, είναι ζήτημα παιδείας, ευθύνης και σεβασμού.

Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, καμία κρίση, καμία ακρίβεια, κανένα «καλάθι» δεν θα μας σώσει.
