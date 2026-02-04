Η Ελλάς Σύρου ρίχνει βόμβα με διεθνή Ολλανδό εξτρέμ!

Η Ελλάς Σύρου είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» της χρονιάς, σε επίπεδο Superleague 2, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του διεθνούς Ολλανδού εξτρέμ, Λουτσιάνο Νάρσινγκ.

Ο σύλλογος των Κυκλάδων ετοιμάζεται για την μεγάλη προσπάθεια της παραμονής στον Νότιο Όμιλο, και οι άνθρωποι του κλαμπ προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό υλικό στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο 35χρονος winger προπονείται τις τελευταίες ημέρες από τους Συριανούς, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις και τους Κυκλαδίτες να προσπαθούν να πείσουν τον Ολλανδό για το πλάνο τους.

Ο Νάρσινγκ έχει μια πλούσια καριέρα με παρουσία σε Χέρενφεν, Αϊντχόφεν, Σουόνσι, Φέγενορντ και Τβέντε, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η κυπριακή, Νέα Σαλαμίνα. Έχει υπάρξει 19 φορές διεθνής με τους «Οράνιε» (4 γκολ, 4 ασίστ), ενώ έχασε το Μουντιάλ του 2014 λόγω τραυματισμού.

