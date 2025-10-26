Η ενημέρωση προϋποθέτει υπογραφή επαγγελματία

Το γεγονός ότι σήμερα καλούμαστε να τοποθετηθούμε και να συζητήσουμε για την αξιοπιστία της ενημέρωσης καταδεικνύει, αφενός το μέγεθος του ζητήματος, αφετέρου την αδυναμία μας ή την αδιαφορία μας να διαπιστώσουμε ένα πρόβλημα που ενώ είχε εντοπιστεί από παλιά δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

Οι δύο παράγοντες που ο καθένας με τον τρόπο του συνέβαλλε – εν τέλει- σε αυτό που αποκαλούμε κρίση αξιοπιστίας της ενημέρωσης είναι από τη μια η δημοσιογραφία και από την άλλη η πολιτική.

Σε ό,τι μας αφορά, είναι γεγονός ότι δεν δράσαμε έγκαιρα και σίγουρα διόλου αποτελεσματικά. Επιτρέψαμε την είσοδο στον χώρο ατόμων, που ουδεμία σχέση είχαν, έχουν ή θα αποκτήσουν ποτέ με τον πραγματικό ρόλο της δημοσιογραφίας, που δεν είναι άλλος από την αξιόπιστη ενημέρωση της κοινωνίας δηλαδή του «κυρίαρχου λαού». Δεν αντισταθήκαμε στην αθρόα εισροή έως και εισβολή λογικών και πρακτικών που ανέτρεψαν συν το χρόνο τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας. Με πρώτη από όλες την αξιοπιστία της…

Από τη δική της πλευρά η πολιτική που διαχρονικά προσπαθούσε να ελέγξει τη ροή και το είδος της πληροφόρησης, είδε την ευκαιρία να το πράξει. Υποτίθεται ότι η δημοσιογραφία είναι η αντίσταση του πολίτη στην ομίχλη που δεν του επιτρέπει να δει το φως της πραγματικότητας και εν τέλει την αλήθεια, ώστε να κρίνει με ασφάλεια.

Η εισαγωγή και η καθιέρωση του πολικού μάρκετινγκ και της πολιτικής επικοινωνίας καθώς και η συνειδητή προσπάθεια ελέγχου των ΜΜΕ έχει διακόψει πλέον σε μεγάλο βαθμό την σύνδεση του πολίτη με την αληθινή ενημέρωση. Ακόμη και οι πανεπιστημιακές σχολές που με τη ενεργό συναίνεση των Ενώσεων Συντακτών δημιουργήθηκαν «παράγουν» περισσότερους αποφοίτους επικοινωνίας παρά δημοσιογράφους.

Σήμερα θα ισχυριστεί κάποιος ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης. Αντίθετα θα τονίσει τη δυνατότητα του καθενός και της καθεμιάς από εμάς να έχουν πλήρη πρόσβαση στην πληροφορία. Οτι δηλαδή είμαστε ενημερωμένοι πολίτες. Είναι όμως έτσι;

Ισχυρίζονται όσοι θέλουν ένα πολίτη χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση για τα ζητήματα που τον αφορούν ότι η υπερπληροφόρηση συνιστά την απάντησή στο ερώτημα της αξιοπιστίας της πληροφορίας, άρα και της ενημέρωσής μας και ότι εν τέλει αυτό είναι Δημοκρατία.

Είναι αληθές αυτό; Οχι, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο πολίτης κατακλύζεται από δεδομένα, απόψεις, ψέματα, τερατολογίες σε κάποιες περιπτώσεις, που εξυπηρετούν όλους τους υπόλοιπους, εκτός από την κοινωνία. Τα fake news ή οι ψευδείς ειδήσεις είναι το αποτέλεσμα όχι των αίτιο της αναξιοπιστίας της ενημέρωσης που διαπιστώνεται σήμερα.

Σε αυτό το περιβάλλον επελαύνει πλέον και η τεχνολογία. Η οποία ισχυρίζεται ότι προσφέρει ενημέρωση. Είτε με τη μορφή των social media είτε ακόμη χειρότερα με τη συνδρομή της ΑΙ.

Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι κυρίως δε οι νέοι, δεν ενημερώνονται από επαγγελματίες δημοσιογράφους που υπογράφουν, αλλά από ανώνυμους χρήστες της τεχνολογίας που όπως σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί είναι και στρατευμένοι trolls ή influencers.

Ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας χωρίς τη συμμετοχή των επαγγελματιών δημοσιογράφων μελλών των ενώσεων συντακτών, που με επώνυμο και διαφανή τρόπο επιτελούν το έργο τους δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει . Η ενημέρωση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί στα χέρια άσχετων με το χώρο, ανώνυμων ατόμων ή των χειριστών τους που άλλα απεργάζονται.

*Ο Κυριάκος Κορτέσης είναι δημοσιογράφος πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΠΕΗΝ).

