Η επόμενη μέρα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει ήδη τον Ελληνα καταναλωτή μέσω των διεθνών αγορών ενέργειας και τροφίμων.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εισάγει καύσιμα από το Ιράν, η θραύση της αλυσίδας τροφοδοσίας στη διεθνή παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει οδηγήσει σε άμεσες ανατιμήσεις στα καύσιμα και σύντομα στην ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος των τροφίμων κανονικά ακολουθεί σε επόμενο χρόνο, όμως στην Ελλάδα της μόνιμης ακρίβειας οι ανατιμήσεις ήδη εμφανίζονται στα ράφια.

Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί ήδη πιέζονται από προηγούμενες αυξήσεις 2021-2025, και η διάρκεια της σύρραξης θα καθορίσει την ένταση των νέων επιπτώσεων.