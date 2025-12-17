Η ΕΡΤ αποκαλύπτει τους 28 φιναλίστ της Eurovision 2026

Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν το εισιτήριο για τη διεθνή σκηνή της Eurovision 2026, παρουσιάζονται από την ΕΡΤ.

17 Δεκ. 2025 10:09
Την Κυριακή 4/01/2026, στις 7 το απόγευμα, η ΕΡΤ1 προβάλλει την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», μέσα από την οποία θα παρουσιαστούν οι καλλιτέχνες που διεκδικούν το εισιτήριο για τη διεθνή σκηνή της Eurovision.

Πρώτη παρουσίαση τραγουδιών και καλλιτεχνών

Στο επίκεντρο της εκπομπής βρίσκονται οι 28 φιναλίστ, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στους δύο Ημιτελικούς του Ελληνικού Τελικού. Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά αποσπάσματα από τα τραγούδια που συμμετέχουν, σχηματίζοντας μια πρώτη άποψη πριν από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Η εκπομπή λειτουργεί ως εισαγωγή στον Ελληνικό Τελικό της Eurovision, δίνοντας έμφαση στη μουσική και στους δημιουργούς, χωρίς περιττές επαναλήψεις ή τηλεοπτικές υπερβολές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την ΕΡΤ, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό event σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της φετινής διαδρομής προς τον διαγωνισμό, ο οποίος το 2026 θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, στο πλαίσιο της 70ής διοργάνωσης της Eurovision.

Τι να περιμένει το κοινό

Η παρουσίαση των τραγουδιών δεν θα γίνει αυτούσια, αλλά μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα, δίνοντας έμφαση στο ύφος και την ταυτότητα κάθε συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό αποκτά μια πρώτη συνολική εικόνα των επιλογών, πριν ξεκινήσει η διαδικασία των ζωντανών εμφανίσεων και της τελικής κρίσης.

 

