Η εξυγίανση με αριθμούς

31 Οκτ. 2025 7:30
Pelop News

Η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν 200 καταστήματα στην ελληνική περιφέρεια, στο όνομα της «βιωσιμότητας» και του «εκσυγχρονισμού», μπορεί να εξορθολογίζει ισολογισμούς, αλλά αποψιλώνει κοινωνίες.

Σε δήμους όπως ο Ερύμανθος και τα Καλάβρυτα, ο ταχυδρόμος δεν είναι απλώς διανομέας· είναι σύνδεσμος ζωής για ανθρώπους ηλικιωμένους, απομονωμένους, χωρίς πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία.

Η λογική του κόστους-οφέλους δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κοινωνικό ρόλο ενός δημοσίου δικτύου που υπηρέτησε για σχεδόν δύο αιώνες τη συνοχή της χώρας.

Και κάτι ακόμα. Πώς συνδυάζονται εξαγγελίες για ενίσχυση της υπαίθρου με κατάργηση υπηρεσιών;
