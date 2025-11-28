Η Finos Film «ψωνίζει» Black Friday με ένα απολαυστικό throwback βίντεο

Σε ρυθμούς Black Friday μπήκε και φέτος η Finos Film, η οποία τίμησε την ημέρα των εκπτώσεων με τον δικό της, καθαρά… σινεματικό τρόπο. Η ιστορική εταιρεία παραγωγής ανέβασε στα social media ένα σύντομο, χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν αγαπημένοι Έλληνες ηθοποιοί μέσα από θρυλικές σκηνές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο ακούγονται η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Θανάσης Βέγγος, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη και άλλοι μεγάλοι του ελληνικού σινεμά να μιλούν για χρήματα, δραχμές, δολάρια και αγορές, δημιουργώντας ένα μοντάζ που σχολιάζει με χιούμορ την υπερκατανάλωση της ημέρας.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την ατάκα: «Εεε πάει, εγώ θα την ψωνίσω, δεν την γλιτώνω», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης η Finos Film γράφει: «Μπλακ όπως Φράιντει. Απολαύστε το».

