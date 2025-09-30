Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ

Στο πλαίσιο του 2ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, θα παρουσιαστεί μια εκτενής και εμπεριστατωμένη έρευνα κοινής γνώμης που αναδεικνύει τις στάσεις, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των κατοίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η έρευνα εστιάζει σε κομβικά ζητήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα και το μέλλον της περιοχής:

Την ποιότητα ζωής των πολιτών και τις προκλήσεις της καθημερινότητας

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΠΑΜΘ

Τις στάσεις απέναντι στην ανάπτυξη και τις επενδυτικές προοπτικές

Τα κοινωνικά, δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων

Με αυτόν τον τρόπο, η έρευνα φιλοδοξεί να δώσει βήμα στους πολίτες, ώστε οι απόψεις και οι ανάγκες τους να αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης, δίκαιης και στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για την «επόμενη ημέρα» της Περιφέρειας, προσφέροντας στους φορείς χάραξης πολιτικής μια αξιόπιστη βάση δεδομένων και προτάσεων.

Την έρευνα υλοποιεί η Data Consultants, εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνών κοινής γνώμης, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

