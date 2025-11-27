Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου

Μια υπόθεση που, αρχικά, έμοιαζε με «μία ακόμη απάτη με πλαστούς πίνακες», φαίνεται τελικά να συνδέεται άμεσα με το μεγάλο κύκλωμα που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά γνησιότητας που εξετάστηκαν από πραγματογνώμονα, ο οποίος διαπίστωσε σαφείς ομοιότητες με εκείνα της προηγούμενης υπόθεσης, όπου κατηγορούνταν 14 άτομα για κατάρτιση και διακίνηση πλαστών έργων τέχνης.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας συνελήφθησαν δύο άνδρες, 57 και 42 ετών, μετά από καταγγελία επιχειρηματία ότι εξαπατήθηκε με ψεύτικες ράβδους χρυσού αξίας 300.000 ευρώ. Όταν ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος την απάτη, ζήτησε πίσω τα χρήματά του, φέρεται να του παραδόθηκαν πίνακες ζωγράφων υψηλής αξίας – οι οποίοι αποδείχθηκαν επίσης πλαστοί.

Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών εντόπισαν 439 πίνακες στο λογιστικό γραφείο του επιχειρηματία–θύματος, καθώς και δύο έγγραφα πιστοποιητικών. Σε επακόλουθες έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν επιπλέον 42 έργα τέχνης.

Ο πραγματογνώμονας που κλήθηκε εξέτασε τα έργα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα είναι πλαστή. Μάλιστα, μεταξύ των κατασχεθέντων εντοπίστηκαν πίνακες που αποδίδονταν στον Κωνσταντίνο Παρθένη – έργα που, αν ήταν αυθεντικά, θα είχαν πολύ μεγάλη καλλιτεχνική και οικονομική αξία.

Η μεγαλύτερη όμως αποκάλυψη βρίσκεται αλλού: Τα πιστοποιητικά κάποιων έργων είχαν σχεδόν πανομοιότυπη μορφή με τα έγγραφα της μεγάλης υπόθεσης που είχε εξαρθρωθεί πριν από έξι μήνες, κάτι που, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «δείχνει κοινό τρόπο λειτουργίας, κοινές πηγές ή πιθανή συνέχεια της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης τέσσερα πιστόλια –τρία εκ των οποίων χωρίς νόμιμη άδεια– έξι γεμιστήρες, 370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Ένα από τα όπλα, σύμφωνα με τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ., είχε κατασχεθεί το 1992 στην Κρήτη, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του μέχρι σήμερα.

Η μεγάλη ποσότητα των κατασχεθέντων έργων τέχνης –συνολικά 481– σε συνδυασμό με τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης, ενισχύουν την εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα παρακλάδι του κυκλώματος που διακινούσε πλαστά έργα υπογεγραμμένα από μεγάλους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να εξετάζει πιθανές διαδρομές πώλησης στο εξωτερικό και τυχόν άλλα μέλη που παρέμειναν ενεργά μετά τη δίωξη του Ιουνίου.

