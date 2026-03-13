Η ιλαρά επιμένει στην Ευρώπη: ΕΟΔΥ και ECDC καλούν τους πολίτες να ελέγξουν τον εμβολιασμό τους

Η ιλαρά παραμένει παρούσα στην Ευρώπη και, παρά τη σαφή υποχώρηση των κρουσμάτων το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζουν ότι η διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης με δύο δόσεις MMR είναι το βασικό εργαλείο για την αποτροπή νέων εξάρσεων και την προστασία των πιο ευάλωτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ECDC, το 2025 καταγράφηκαν 7.655 περιστατικά ιλαράς σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με οκτώ θανάτους — τέσσερις στη Γαλλία, τρεις στη Ρουμανία και έναν στις Κάτω Χώρες. Ο αριθμός είναι αισθητά χαμηλότερος από τα περισσότερα από 35.000 κρούσματα και τους 23 θανάτους του 2024, ωστόσο παραμένει σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2023, στοιχείο που δείχνει ότι η νόσος όχι μόνο δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά συνεχίζει να κυκλοφορεί ενεργά.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως και το 2025 η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών ήταν ανεμβολίαστοι. Όπως επισημαίνει το ECDC, περίπου οκτώ στους δέκα νοσήσαντες δεν είχαν εμβολιαστεί, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ανεπαρκής εμβολιασμός παραμένει η βασική αιτία επανεμφάνισης της νόσου. Για τον λόγο αυτό, οι υγειονομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον 95% με δύο δόσεις, ώστε να διασφαλίζεται και η λεγόμενη ανοσία της αγέλης.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένα παραμένουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, τα οποία είτε δεν έχουν φτάσει ακόμη στην ηλικία εμβολιασμού είτε δεν έχουν ολοκληρώσει το σχήμα προστασίας τους. Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει ότι τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιστοιχούσαν περίπου στο 40% των περιστατικών του 2025, ενώ τα βρέφη κάτω του ενός έτους συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες ομάδες ως προς τις βαριές επιπλοκές της νόσου. Παράλληλα, περίπου το 30% των ασθενών εμφανίζει μία ή περισσότερες επιπλοκές και τουλάχιστον ένας στους τέσσερις χρειάζεται νοσηλεία.

Η ιλαρά, πάντως, δεν αφορά μόνο την παιδική ηλικία. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των κρουσμάτων καταγράφεται σε ενήλικες. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο ΕΟΔΥ από το ECDC για τον Δεκέμβριο του 2025, το 26% των περιστατικών αφορούσε άτομα ηλικίας 20-29 ετών και το 32% ενήλικες άνω των 30 ετών, κάτι που αναδεικνύει τα κενά ανοσίας και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το 2024 δηλώθηκαν 38 κρούσματα ιλαράς χωρίς θανάτους, ενώ το 2025 τα καταγεγραμμένα περιστατικά ήταν τέσσερα, επίσης χωρίς θανάτους. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν άτομα που δεν ήταν πλήρως εμβολιασμένα, ενώ ένα από τα περιστατικά καταγράφηκε σε εργαζόμενο σε μονάδα φροντίδας υγείας, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της εμβολιαστικής θωράκισης των επαγγελματιών υγείας.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συνιστώνται δύο δόσεις του εμβολίου MMR μετά την ηλικία των 12 μηνών, με τη δεύτερη δόση να προτείνεται πλέον από τον Απρίλιο του 2025 στην ηλικία των 24 έως 35 μηνών. Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους καλούνται να το κάνουν το ταχύτερο δυνατό, ενώ όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες όπου η ιλαρά κυκλοφορεί θα πρέπει να ελέγχουν την κάλυψή τους έγκαιρα, καθώς απαιτούνται έως και δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί αποτελεσματική προστασία μετά τον εμβολιασμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές, οι ταξιδιώτες και τα μέλη οικογενειών ατόμων με ανοσοκαταστολή. Η σύσταση των αρχών είναι σαφής: πλήρης εμβολιασμός, εκτός αν υπάρχει ιατρική αντένδειξη ή τεκμηριωμένο ιστορικό νόσησης.

Στο μεταξύ, ο ΕΟΔΥ συνεχίζει στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης. Στη δεύτερη φάση σχετικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025 σε καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα, εξετάστηκαν πάνω από 1.100 παιδιά και πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 480 εμβολιασμοί, με στόχο την πρόληψη της ιλαράς, της ερυθράς και της παρωτίτιδας.

Η κεντρική εικόνα που μεταφέρουν οι υγειονομικές αρχές είναι σαφής: η ιλαρά δεν ανήκει στο παρελθόν. Παραμένει ενεργή, μεταδίδεται εύκολα και συνεχίζει να πλήττει κυρίως όσους έχουν μείνει ακάλυπτοι εμβολιαστικά. Γι’ αυτό και το μήνυμα από ECDC και ΕΟΔΥ είναι ξεκάθαρο: έλεγχος της εμβολιαστικής κατάστασης τώρα, πριν η εποχική αύξηση οδηγήσει σε νέα έξαρση.

