Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την πορεία των δύο ομάδων από την τελευταία φορά που αγωνίστηκαν στη Super League, η Καλαμάτα πέρασε ακόμα χειρότερες καταστάσεις από την Παναχαϊκή

10 Μαρ. 2026 13:40
Η άνοδος της Καλαμάτας στη Super League μετά από 25 χρόνια, ήρθε να υπενθυμίσει και στην Παναχαϊκή πως υπάρχει ελπίδα. Ακόμα και μετά από …1/4 του αιώνα, τίποτα δεν χάνεται και πως όλα είναι πιθανά. Αρκεί να προσπαθείς και να μη το βάζεις κάτω.
Μάλιστα, αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την πορεία των δύο ομάδων από την τελευταία φορά που αγωνίστηκαν στη Super League, η Καλαμάτα πέρασε ακόμα χειρότερες καταστάσεις από την Παναχαϊκή.
Στις 19 Απριλίου 2016, δηλαδή σχεδόν πριν από δέκα χρόνια, γνωρίζει μια ντροπιαστική ήττα από τη Σπάρτη με 7-0 και υποβιβάζεται στο τοπικό. Είχαν προηγηθεί 9 χρόνια στη Β’ Εθνική (2001-2010), ένας στη Δ’ (λόγω χρεών, 2010-2011) και 5 στη Γ’ (2011-2016).
Ανέβηκε απευθείας στη Γ’ (2017-2019), η οποία έγινε Football League (2019-2021) και ακολούθησαν πέντε σεζόν στη Super League 2 (2021-2026).
Ασφαλώς, το turning point που λένε και στο χωριό μας, ήταν η έλευση του ομογενή επιχειρηματία Γιώργου Πρασσά το καλοκαίρι του 2019, ο οποίος δαπάνησε πολλά εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου τελικά να πάρει την άνοδο.
H Παναχαϊκή υποβιβάστηκε το 2003 από την Α’ Εθνική και ακολούθησαν τρεις σεζόν στη Β’ Εθνική (2003-2026), τέσσερις στη Γ’ Εθνική (2006-2010), μία στη Football League 2 (2010-2011), 2011-2016 (Super League 2), μία στη Γ’ (2016-2017), τέσσερις στη SL2 (2017-2021), μία στη Γ’ (2021-2022), τρεις στη SL2 (2022-2025), μία στη Γ’ (2025-2026).
Συνολικά η Καλαμάτα έπαιξε για 14 σεζόν στη SL2, η Παναχαϊκή για 15, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι πως η μεσσηνιακή ομάδα ήταν εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια και διεκδικούσε την άνοδο, ενώ οι «κοκκινόμαυροι» είναι εκτός SL2 για μία σεζόν, σίγουρα για δεύτερη και βλέπουμε…
Η απόστασή τους, δηλαδή, από τη SL, και από πλευράς Κατηγοριών, αλλά και συνολικά (οικονομικά, γηπεδικές εγκαταστάσεις κλπ), μοιάζει να είναι τεράστια αυτή τη στιγμή και ο μόνος τρόπος να καλυφθεί σύντομα είναι να βρεθεί ένας Πρασσάς.
Ωστόσο, η Καλαμάτα δίνει κουράγιο στην Παναχαϊκή, αλλά και σε όλες τις επαρχιακές ομάδες που ονειρεύονται να αγωνιστούν στη μεγαλύτερη Κατηγορία.

Πάντως, από τη νέα περίοδο φαίνεται πως πολύ δύσκολα θα αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της Πελοποννήσου στη SL, καθώς όλα δείχνουν πως ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα τα καταφέρει και θα παραμείνει η Καλαμάτα ως η μοναδική εκπρόσωπος.

