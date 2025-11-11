Η Καρντάσιαν «κόπηκε» στις εξετάσεις για δικηγόρους και τα έβαλε με τα …μέντιουμ

11 Νοέ. 2025 12:25
Η Κιμ Καρντάσιαν δεν θα γίνει δικηγόρος! Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι «κόπηκε» στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας και τα έβαλε με τα… μέντιουμ.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε την απογοήτευσή της σε ένα βίντεο στο TikTok μετά την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, καταγγέλλοντας τους μέντιουμ που της είχαν πει ότι θα περάσει και θα γίνει δικηγόρος.

Ωστόσο, η ίδια δεν τα παρατά. Μάλιστα σημείωσε πως θα προσπαθήσει ξανά, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, όπως έγραψε σε ένα Insta story της.

«Λοιπόν… δεν είμαι ακόμα δικηγόρος. Απλά παίζω μία πολύ επιτυχημένη δικηγόρο στην τηλεόραση.

Έξι χρόνια σε αυτό το ταξίδι για τη νομική και παραμένω αφοσιωμένη μέχρι να περάσω τις εξετάσεις.

Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς εγκατάλειψη, απλά περισσότερη μελέτη και ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Επίσης ευχαρίστησε «όλους όσοι την υποστήριξαν και την ενθάρρυναν» μέχρι τώρα. «Το να πέσεις είναι ενέργεια και όχι αποτυχία. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό με κινητοποιεί ακόμα περισσότερο. Πάμε δυνατά!!!» έγραψε σε ανάρτησή της.

