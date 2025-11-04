Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι επίσημα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, καθώς επέδωσε σήμερα τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης οι πρέσβεις της Νορβηγίας και του Καναδά.

04 Νοέ. 2025 13:10
Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων της νέας πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η τελετή ξεκίνησε με την ανάκρουση του ελληνικού εθνικού ύμνου, ενώ η κ. Γκίλφοϊλ συνοδεύτηκε από τον επικεφαλής εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ, Γιώργο Ζεβελάκη, ο οποίος την παρουσίασε στον Πρόεδρο. Η διαδικασία ακολούθησε το καθιερωμένο πρωτόκολλο, με την επίδοση των εγγράφων και σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Προηγήθηκαν οι πρέσβεις της Νορβηγίας, Χάριετ Ε. Μπεργκ, και του Καναδά, Σόνια Θίσσεν, οι οποίες επίσης επέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο τέλος της τελετής, έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της θητείας της νέας πρέσβειρας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μετά την επίσημη τελετή, στις 13:30 θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανέφερε: «Η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού», υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων και της νέας φάσης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
