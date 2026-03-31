Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ψάχνει bodyguard στην Αθήνα: Δείτε τι μισθό θα παίρνει

Ανοιχτή θέση για «Bodyguard Coordinator» στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO) της πρεσβείας των ΗΠΑ. Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα, την εμπειρία και τις αποδοχές.

31 Μαρ. 2026 22:44
Pelop News

Τον επόμενο συντονιστή της προσωπικής της ασφάλειας αναζητά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε επίσημη αγγελία για τη θέση του «Bodyguard Coordinator» (Συντονιστής Σωματοφυλάκων), ο οποίος θα αναλάβει την προστασία της επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, καθώς και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO) και παραμένει ανοιχτή μέχρι την πλήρωσή της από τον κατάλληλο υποψήφιο.

Προσόντα 

Σύμφωνα με την αγγελία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν μια σειρά από αυστηρά κριτήρια:

  • Εκπαίδευση: Απολυτήριο Λυκείου.

  • Εμπειρία: Τουλάχιστον τέσσερα έτη προϋπηρεσίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (Αστυνομία) ή στον Στρατό. Από αυτά, τουλάχιστον έξι μήνες πρέπει να είναι σε εποπτικό ή διοικητικό ρόλο.

  • Γλώσσες: Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (επίπεδο Proficiency σε γραφή και ομιλία).

  • Οδήγηση: Κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη, με αποδεδειγμένη ικανότητα αμυντικής οδήγησης.

Καθήκοντα 

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων προστασίας, την προετοιμασία χώρων και τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας της Πρέσβειρας. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις:

  • Μέτρων άμυνας κατά τρομοκρατικών επιθέσεων.

  • Πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας.

  • Στενής συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές ασφαλείας και τον στρατό.

Η θέση προβλέπει 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα με ετήσιο μισθό 23.347 ευρώ. Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο ιστορικού (background check) και ποινικού μητρώου, καθώς και σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της σελίδας καριέρας της αμερικανικής πρεσβείας (gr.usembassy.gov/jobs).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:33 Έρευνα: Γιατί η συχνή εκσπερμάτιση «νικά» την αποχή στη μάχη της γονιμότητας
23:24 Βασιλιάς Κάρολος: Πρώτη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από 20 χρόνια
23:11 Κακοκαιρία «Erminio»: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά
22:56 Μελέτη Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Φρένο στην «ψηφιακή αποικιοκρατία» των Data Centers
22:44 Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ψάχνει bodyguard στην Αθήνα: Δείτε τι μισθό θα παίρνει
22:34 Τρόμος στη Σύρο: Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε στο νοσοκομείο, η αντίδραση νοσηλεύτριας
22:19 Τραγωδία στον Λαγκαδά: 45χρονη έχασε τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση
22:10 «Βαριές καμπάνες» για τους επίορκους αστυνομικούς του Κιλκίς
22:06 Aναμενόμενη ήττα του ΝΟΠ από τον ΠΑΟΚ
21:58 Eurostat: Στο… μισό της Ευρώπης το μεροκάματο στην Ελλάδα
21:50 Reuters: Αμερικανικό πετρέλαιο στην Ελλάδα
21:41 Τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στην Πάτρα ένας τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Μέση Ανατολή: «Όχι» σε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, κοινή παρέμβαση 10 Ευρωπαίων ΥΠΕΞ
21:22 Βουλή: Υπερψηφίστηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το ενεργειακό κόστος – Τα 4 «αναχώματα» σε καύσιμα και αγρότες
21:14 Πεζεσκιάν: «Θέλουμε τέλος στον πόλεμο με εγγυήσεις» – Πρωτοβουλία ειρήνης από Κίνα και Πακιστάν:
20:59 Δημοσκόπηση GPO: «Ναι» σε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πλειοψηφία των πολιτών, ποιο το προβάδισμα της ΝΔ, τα σενάρια για Καρυστιανού και Τσίπρα
20:53 Νέο επίδομα ανεργίας: Τέλος στην οριζόντια ενίσχυση, πώς θα υπολογίζεται με βάση τον μισθό και τα ένσημα
20:44 Visa Express: Παράταση στο καθεστώς διευκόλυνσης για Τούρκους τουρίστες έως το 2027
20:35 Μενίδι: Χειροπέδες σε 21χρονο που επιδείκνυε καραμπίνα στα social media
20:26 Στην Άρτα η Πολυφωνική Πατρών: Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
