Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ψάχνει bodyguard στην Αθήνα: Δείτε τι μισθό θα παίρνει

Τον επόμενο συντονιστή της προσωπικής της ασφάλειας αναζητά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε επίσημη αγγελία για τη θέση του «Bodyguard Coordinator» (Συντονιστής Σωματοφυλάκων), ο οποίος θα αναλάβει την προστασία της επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, καθώς και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO) και παραμένει ανοιχτή μέχρι την πλήρωσή της από τον κατάλληλο υποψήφιο.

Προσόντα

Σύμφωνα με την αγγελία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν μια σειρά από αυστηρά κριτήρια:

Εκπαίδευση: Απολυτήριο Λυκείου.

Εμπειρία: Τουλάχιστον τέσσερα έτη προϋπηρεσίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (Αστυνομία) ή στον Στρατό. Από αυτά, τουλάχιστον έξι μήνες πρέπει να είναι σε εποπτικό ή διοικητικό ρόλο.

Γλώσσες: Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (επίπεδο Proficiency σε γραφή και ομιλία).

Οδήγηση: Κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη, με αποδεδειγμένη ικανότητα αμυντικής οδήγησης.

Καθήκοντα

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων προστασίας, την προετοιμασία χώρων και τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας της Πρέσβειρας. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις:

Μέτρων άμυνας κατά τρομοκρατικών επιθέσεων.

Πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας.

Στενής συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές ασφαλείας και τον στρατό.

Η θέση προβλέπει 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα με ετήσιο μισθό 23.347 ευρώ. Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο ιστορικού (background check) και ποινικού μητρώου, καθώς και σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της σελίδας καριέρας της αμερικανικής πρεσβείας (gr.usembassy.gov/jobs).

