Η κοινωνία να αντιδράσει

Η παιδική βία έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, με περιστατικά εκφοβισμού και ταπείνωσης να συμβαίνουν ακόμα και μέσα στα σχολεία.

Η ψηφιακή εποχή εντείνει τον κίνδυνο, καθώς κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για διάδοση τέτοιων βιντεοσκοπημένων πράξεων, καθιστώντας τα θύματα ευάλωτα σε δημόσιο εξευτελισμό.

Η αμέλεια των γονέων και η έλλειψη εποπτείας επιδεινώνουν το πρόβλημα, ενώ τα θύματα συχνά μένουν χωρίς υποστήριξη.

Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, η βία μετατρέπεται σε καθημερινό φαινόμενο, κανονικοποιώντας τον φόβο και τον εκφοβισμό.

Η κοινωνία οφείλει να δράσει αποφασιστικά: σχολεία, γονείς και θεσμοί να προστατεύσουν τα παιδιά και να διδάξουν την ατομική ευθύνη.

