Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»

Πρωτοβουλίες για πολιτική αποσυμπίεση και επιτάχυνση των εξελίξεων προανήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλώντας την αντιπολίτευση να αναλάβει ενεργό ρόλο, ενώ παράλληλα άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

27 Ιαν. 2026 13:42
Pelop News

Την ανάγκη η αντιπολίτευση να αναλάβει πρωτοβουλίες και να επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας κινήσεις το επόμενο διάστημα και θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα των εκλογών.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να παραμένει παθητική, τονίζοντας πως απαιτείται ενεργός παρέμβαση ώστε να επιταχυνθούν οι πολιτικές εξελίξεις. Όπως είπε, «ο κόσμος αδημονεί για εκλογές» και η πολιτική κατάσταση απαιτεί πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε αποσυμπίεση του πολιτικού σκηνικού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε ότι το κόμμα της θα παρουσιάσει συγκεκριμένες κινήσεις τις επόμενες ημέρες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει σε παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει τη θεσμική λογοδοσία και ότι δεν δίνει απαντήσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε επίσης αιχμηρή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών, σημειώνοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν επηρεάζεται από τέτοια σενάρια και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση με κινήσεις αποπροσανατολισμού.

